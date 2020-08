BB: novo investimento de R$ 2,3 bi será feito na parte tecnológica ‘nativa’

O investimento adicional de R$ 2,3 bilhões em tecnologia anunciado nesta quinta-feira, 6, pelo Banco do Brasil será canalizado em frentes ‘nativas’ desta área, de acordo com o vice-presidente de desenvolvimento de negócios e tecnologia do banco, Fabio Barbosa. A instituição não abre, contudo, o orçamento total previsto. Os R$ 2,3 bilhões adicionais serão investidos nos próximos três anos.

“Esses recursos serão investidos na parte tecnológica nativa, de engenharia de software, computação em nuvem, capacidade de processamento e toda a parte de inteligência artificial”, afirmou a jornalistas, mais cedo.

Segundo Barbosa, o banco tem ampliado sua capacidade de atendimento por meio do aplicativo de conversas WhatsApp, que utiliza inteligência artificial. No segundo trimestre, foram 3,7 milhões de pessoas atendidas contra um número de 211 mil registrado um ano antes. “Tivemos 73% de resolutividade de resposta aos clientes a partir da conversa com o próprio robô do WhatsApp”, afirmou.

Ele mencionou ainda o programa de investimento em startups, com o qual o banco procura parcerias para se posicionar na arena digital em que se transformou o setor financeiro. Conforme antecipou ontem a Coluna do Broadcast, o BB prevê investir R$ 200 milhões para adquirir participações minoritárias em novatas da tecnologia.

O banco tem interesse em startups que tenham sinergia com o seu negócio como aquelas focadas nos setores financeiro, seguros e de agronegócios. “Teremos na primeira tranche R$ 100 milhões que serão investidos em fundos de venture capital”, afirmou.

Depois de consultar mais de 90 Gestores, o BB qualificou 12 e selecionou cinco na primeira etapa da estratégia da parceria com startups. A escolha das investidas começa agora.

