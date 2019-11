BB: Marcelo Serfaty deixa de fazer parte do conselho de administração

O Banco do Brasil oficializou nesta segunda-feira a saída de Marcelo Serfaty do conselho de administração da instituição. Como informou a Coluna do Broadcast em outubro, ele passou a fazer parte do conselho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Sócio-fundador do fundo de private equity (que compra participação de companhias) G5 Partners, Serfaty chegou ao banco de fomento com a missão de ajudar e acelerar no processo de venda de ativos, que até aqui tem deixado a desejar.