BB libera R$ 4,5 bi do Pasep dia 19 e isenta transferência para não cliente

O Banco do Brasil anunciou que vai liberar a partir do dia 19 deste mês R$ 4,5 bilhões em recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o Pasep, aos 1,522 milhão de cotistas inscritos no PIS-Pasep a partir do dia 19 de agosto. A ação integra iniciativa do Governo que permitiu que todos os brasileiros com recursos no fundo pudessem fazer saques de suas cotas por prazo indeterminado.

Os que tiverem conta, seja ela poupança ou corrente, no BB receberão seus recursos por meio de depósito automático já no dia 19. Esse público é estimado em cerca de 30 mil participantes.

Já para os clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até R$ 5 mil, o BB isentou o custo de transferência bancária (TED), a partir do dia 20 de agosto.

O BB informa, em nota à imprensa, que os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal poderão realizar os saques diretamente nas agências do BB, a partir do dia 22 de agosto. Os valores serão liberados para os participantes do Fundo PIS/Pasep que ainda não sacaram os recursos. A ação integra a Medida Provisória nº 889, publicada no dia 24 de julho 2019.

O Pasep é destinado aos funcionários públicos, sendo pago exclusivamente pelo Banco do Brasil.

Já o Programa de Integração Social (PIS) é direcionado aos trabalhadores da iniciativa privada, com pagamento efetuado pela Caixa.

Ambos constituem um fundo único, cujo saldo pode ser sacado pelo trabalhador cadastrado entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não tenha retirado o valor total das cotas na conta individual de participação.