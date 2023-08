BB libera mais de R$ 96 bi ao agro até julho; alta é de 14% ante 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 10:42 Compartilhe

São Paulo, 10 – O Banco do Brasil liberou R$ 96 bilhões em crédito ao agronegócio entre janeiro e julho deste ano, volume 14% maior que o do mesmo período do ano passado. No Plano Safra 2023/2024, que começou a ser liberado em julho, a alta foi de 11%, com volume liberado de R$ 21 bilhões.

Foram 304 mil operações desde o começo do ano, sendo que 61% delas foram para pequenos e médios produtores, um aumento de 8% se considerado o volume de negócios, de acordo com o banco.

O BB é líder no crédito para o agronegócio neste ano. “Destinamos recursos para 106 mil agricultores familiares”, disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em coletiva de imprensa.

Ela destacou que no Plano Safra, o banco fez mais de 300 mil operações somente em julho. A executiva disse que o BB tem forte capacidade de distribuição devido à experiência no crédito agrícola e também à presença em todas as regiões do País.

“Temos capacidade de rapidamente distribuir recursos a produtores rurais”, disse a executiva.

O Plano Safra do BB neste ano terá R$ 240 bilhões em recursos, o maior volume da história.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias