BB inicia renegociação de dívidas do Pronampe honradas pelo FGO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 17:51 Para compartilhar:

O Banco do Brasil inicia nesta terça-feira, 4, as renegociações para clientes que emprestaram recursos através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), deixaram de pagar e tiveram as dívidas honradas pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), que dá garantia aos empréstimos da linha.

As operações incluem a possibilidade de desconto de até 90% nas dívidas, além do parcelamento do saldo devedor e a cobrança de taxas diferenciadas.

As renegociações são parte do Acredita, o programa de crédito para pequenas e médias empresas lançado pelo governo federal no último mês. Na semana passada, uma regulamentação específica do FGO permitiu a concessão de descontos nas renegociações.

O FGO faz a honra dos empréstimos do Pronampe decorrido um prazo após a entrada em inadimplência. Desta forma, os bancos já foram ressarcidos pelas operações que serão renegociadas. O objetivo do governo é dar fôlego financeiro às empresas, com a retomada da capacidade de que concedam crédito. As demais frentes do Acredita têm o mesmo objetivo.

“A intenção é estimular a geração de renda e emprego, além de promover o crescimento econômico e o papel do BB nisso vai muito além de ser operador financeiro do Programa e das renegociações. Nosso propósito de ser próximo e relevante na vida das pessoas se materializa com apoio aos clientes e flexibilização negocial”, diz em nota a presidente do BB, Tarciana Medeiros.