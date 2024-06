BB informa que União fez aporte de R$ 4,5 bi no FGO para Pronampe destinado ao RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 13:47 Para compartilhar:

O Banco do Brasil informou que o governo federal fez um aporte de R$ 4,5 bilhões no Fundo Garantidor de Operações (FGO) no último dia 28 de maio. O recurso fará a garantia de empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) para empresas do Rio Grande do Sul que tiveram perdas materiais decorrentes das enchentes que atingiram o Estado no último mês.

O BB é o administrador do FGO, e nessa condição, recebe uma remuneração de 1% ao ano, calculada a partir do volume de ativos do fundo.

Além disso, a BB Asset, que gere fundos de investimentos exclusivos em que os recursos foram aplicados, faz jus a uma remuneração de 0,09% ao ano.

O aporte foi possibilitado por uma medida provisória que criou um crédito extraordinário de R$ 4,5 bilhões para o aporte no FGO. O governo estimou em maio que o montante poderia garantia até R$ 30 bilhões para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte via Pronampe.

O Programa é operado por diferentes bancos, públicos e privados, além de cooperativas de crédito. Neste ano, o Pronampe já movimentou R$ 14,4 bilhões, de acordo com os dados mais recentes do FGO, sendo que o Bradesco, com R$ 3,5 bilhões, e o BB, com R$ 3,3 bilhões, são os bancos com os maiores volumes emprestados.