BB: índice de Basileia é de 15,5% no 4º trimestre, queda de 1,2 p.p. em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 21:09 Para compartilhar:

O Banco do Brasil encerrou o quarto trimestre do ano passado com índice de Basileia de 15,5%, 1,2 ponto porcentual abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior. Em relação a setembro, a variação foi negativa em 0,8 ponto.

O índice de Basileia mínimo exigido dos bancos brasileiros é de 11,5%. O índice mede a solidez financeira dos bancos frente aos compromissos exigidos na carteira de crédito.

O índice de capital de nível 1 do banco, de maior qualidade, estava em 13,9%, uma queda de 0,8 ponto no comparativo anual. Já o índice de capital principal era de 12,1%, 0,1 p.p. maior que 12 meses antes.

