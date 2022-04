BB inclui Casas Bahia, Centauro e Droga Raia em marketplace do aplicativo

O Banco do Brasil incluiu 11 novas varejistas no marketplace de seu aplicativo. As marcas da Via (Ponto, Casas Bahia e Extra.com.br), Droga Raia, Centauro, Cobasi, Dafiti, Dolce Gusto, Boticário e L’Occitane passam a fazer parte da Loja BB, que já tem parceria com a Amazon.

Nas compras com 12 varejistas através da loja virtual do banco, os clientes recebem cashback direto na conta corrente. Outros bancos, tradicionais ou digitais, têm apostado em parcerias com varejistas para aumentar a utilização de seus aplicativos. O do BB chegou a 24 milhões de usuários em março.

O BB acredita que além de ampliar a fidelidade dos clientes, o marketplace, lançado em novembro de 2021, pode atrair novos usuários.

“O marketplace do BB garante uma audiência qualificada e geração de novos negócios para as empresas que se conectam conosco e, para o cliente pessoa física, traz comodidade, experiência, simplicidade e benefícios tangíveis, como o cashback”, diz Pedro Bramont, diretor de negócios digitais do banco.

No ano passado, foram movimentados mais de R$ 100 milhões com a venda de produtos e serviços não financeiros através do app do BB, que é acessado, em média, por 8 milhões de clientes por dia.

Além da Loja BB, a plataforma oferece cartões-presente e vouchers de empresas parceiras. São 17 parceiros (29 se incluídas as varejistas), de serviços de transporte individual a games.

