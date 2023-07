BB inaugura 12º usina solar em Goiás, e chega a 43,5 GWh gerados desde 2020

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 17:50 Compartilhe

O Banco do Brasil inaugurou na segunda-feira a 12ª usina de energia solar do banco, em Iaciara (GO). O empreendimento tem capacidade instalada de 2 GWh por ano, e vai gerar energia que compensará o consumo de 28 agências do banco no Estado. O BB calcula que deixarão de ser emitidas 58 toneladas de gás carbônico por ano.

O banco começou a inaugurar usinas para suprir a demanda das agências em 2020, e desde então, elas geraram cerca de 43,5 GWh, evitando a emissão de mais de 4,2 mil toneladas de CO2. Segundo o BB, isso equivale ao plantio de 30 mil árvores.

Ao todo, o banco compensa o consumo de energia de 781 agências em nove Estados e no Distrito Federal através das usinas. “Ao deixarmos de emitir o CO2, contribuímos para frear as mudanças climáticas, que já vêm impactando nosso planeta. Por isso, estamos empenhados na transição de nossa matriz energética para fontes renováveis”, diz em nota a gerente executiva da diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio, Luciana Elias.

O banco espera que ao longo dos 15 anos do contrato das usinas, reduzirá em aproximadamente R$ 16 milhões o desembolso com energia elétrica.

Em outro projeto, iniciado em 2019, o banco público leva energia limpa para grandes prédios, com a migração para o chamado mercado livre de energia. Ao todo, 63 deles já foram transferidos para o sistema, em um modelo que prevê a aquisição certificada de energia de fontes 100% renováveis.

