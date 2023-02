BB faz provisão extra de R$788 mi por Americanas, mas lucro supera projeções

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 19:50 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Banco do Brasil fez uma provisão extraordinária de 788 milhões de reais para cobrir metade da exposição do banco a uma empresa que pediu recuperação judicial em janeiro.

Os bancos têm evitado citar nominalmente a empresa, embora seja conhecido amplamente no mercado tratar-se da Americanas, cuja crise pesou nos resultados de todos os grandes bancos do país.

A provisão total do Banco do Brasil para perdas esperadas com calotes deu um salto de 72,4% no quarto trimestre em comparativo anual, para 6,53 bilhões de reais. Mas isso não impediu o BB de registar no período um lucro recorrente de 9,04 bilhões de reais, resultado, um salto de 52,4% sobre mesma etapa de 2021 e bem acima da estimativa média de analistas consultados pela Refinitiv, de 8,07 bilhões de reais.





A rentabilidade ajustada sobre o patrimônio líquido do banco evoluiu de 16,3% para 22,7% no comparativo ano a ano.

A carteira de crédito do BB fechou o ano passado em 1 trilhão de reais, com expansão de 14,8% no ano.

Contudo, o índice de inadimplência acima de 90 dias subiu de 1,75% para 2,51% em 12 meses.

O banco controlado pelo governo federal projetou para 2023 um crescimento de 8% a 12% de sua carteira de crédito, despesas com provisões para calotes de 19 bilhões a 23 bilhões de reais e um lucro ajustado de 33 bilhões a 37 bilhões de reais.

(Por Aluísio Alves)





