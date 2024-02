BB fará recompra total de dívida subordinada emitida em 2014, com cupom de 9%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 21:08 Para compartilhar:

O Banco do Brasil fará a recompra total do título de dívida subordinada que emitiu em 2014 e que compõe o capital de nível I do banco. Dos US$ 2,5 bilhões originalmente emitidos, US$ 1,37 bilhão estão em circulação. O cupom dos títulos é de 9% ao ano.

De acordo com o BB, a recompra será feita com recursos do caixa do banco, e deve reduzir a liquidez de forma branda, em 0,53 ponto porcentual na data do exercício, que é 18 de junho. O capital de nível I do BB era de 13,91% em 31 de dezembro do ano passado.

Por outro lado, o banco não exercerá a opção de recompra total do título de dívida subordinada de nível I que emitiu em 2013, e que tem cupom de 6,25% ao ano. A data da opção é 15 de abril deste ano.

Como a opção não será exercida, o cupom do título terá uma mudança de preço, que passará a seguir a taxa do título do Tesouro americano com prazo de 10 anos naquela data, mais um spread de 4,39 pontos porcentuais. A partir de 15 de abril, as opções de recompra passam a ser semestrais, nas datas de pagamento do cupom, e o BB seguirá examinando possíveis exercícios.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias