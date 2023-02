BB exercerá opção de recompra total de título de 2012 no valor de US$ 1,75 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2023 - 11:00 Compartilhe

O Banco do Brasil informou nesta terça-feira, 14, que exercerá a opção de recompra total (call option) do título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2012 (Banbra 9,25% a.a.), em sua totalidade, o que hoje representa o montante de US$ 1,75 bilhão, vigente sob as regras de Basiléia III.





Em comunicado ao mercado, o banco afirma que o resgate do título ocorrerá em 15 de abril de 2023, primeira call date, pelo valor de face mais juros acruados, conforme notificação enviada ao trustee (administrador) da emissão e autorização emitida pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o BB, a operação de recompra será realizada com recursos provenientes do caixa e não trará impactos relevantes para os níveis de liquidez. “O capital complementar de nível I de 14,74% em 31 de dezembro de 2022 sofrerá uma redução aproximada de 60 pontos-base na data do exercício da recompra, permanecendo em patamar superior ao nível regulatório”, afirma.





