BB estima R$ 1,6 bilhão em propostas na Tecnoshow Comigo 2024

São Paulo, 8 – O Banco do Brasil (BB) espera receber R$ 1,6 bilhão em propostas na 21ª edição da Tecnoshow Comigo, feira de tecnologia agrícola que terá início nesta segunda (8) e vai até sexta-feira (12), em Rio Verde (GO). O valor é 12,7% superior ao acolhido em 2023, informa o banco em comunicado.

Para a edição deste ano, o BB mobilizará 100 funcionários para atender aos clientes e apoiar as ações negociais nos estandes das revendas. Também terá um amplo estande de 315m2, com três salas de reunião e auditório para 30 pessoas, além de um lounge e um café.

A presidenta do BB, Tarciana Medeiros, disse na nota: “Estamos muito entusiasmados com a participação do Banco do Brasil na 21ª edição da Tecnoshow Comigo, reafirmando mais uma vez o nosso compromisso em sermos o principal parceiro do pequeno, do médio e do grande produtor rural. Além disso, ao apoiar o Pavilhão da Agricultura Familiar, reconhecemos a grande importância desse segmento para a segurança alimentar do País e estamos empenhados em apoiar e fortalecer esse setor tão fundamental para nossa economia e sociedade.”