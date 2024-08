BB espera acolher R$ 1,8 bilhão na Expointer em propostas na edição deste ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 14:49 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – O Banco do Brasil espera acolher R$ 1,8 bilhão em propostas na Expointer, feira que ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro em Esteio (RS). Em nota, a instituição diz que o valor vem na esteira do Plano Safra, anunciado em julho.

Na ocasião o BB divulgou plano safra recorde de R$ 260 bilhões para o financiamento da safra 2024/2025, 13% mais que na temporada anterior – taxas de juros variam de 0,5% a 6,0% ao ano para a agricultura familiar e de 7,0% a 12,0% ao ano para os demais produtores.

“Vamos participar ativamente da primeira grande feira agro realizada no Rio Grande do Sul desde as enchentes e continuar ao lado do povo gaúcho como estamos fazendo desde o anúncio das primeiras medidas de apoio aos atingidos”, disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros.