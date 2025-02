BB e Sicoob ‘unem’ redes para aceitação do Pix por aproximação

O Banco do Brasil e o Sicoob vão unir as redes de aceitação para oferecer o Pix por aproximação, que se tornará obrigatório para o sistema financeiro no final deste mês. Com isso, clientes do banco e da cooperativa de crédito poderão pagar através das maquininhas Cielo ou Sipag. Segundo as instituições, os dispositivos estão presentes em estabelecimentos de 99% das cidades brasileiras.

Para habilitar o Pix por aproximação, os clientes devem recorrer aos aplicativos do BB e do Sicoob. Em pagamentos de até R$ 200, não é necessário digitar a senha de transações, apenas fazer a autenticação biométrica ou digitar a senha de login.

A funcionalidade está disponível através de aparelhos com sistema operacional Android, e deve ser habilitada através do menu do telefone, em que o cliente pode escolher o aplicativo padrão. O pagamento funciona de modo similar ao que acontece em cartões: o cliente aproxima o dispositivo da maquininha e o valor é transferido ao comerciante.

O diretor de Meios de Pagamentos do BB, Pedro Bramont, afirma que o banco quer ir além de ferramentas para que clientes paguem e recebam recursos.

“Unir esforços com uma instituição relevante como o Sicoob vai expandir o alcance do Pix por Aproximação com segurança, agilidade e comodidade”, diz ele, em nota.

“Essa parceria reafirma o nosso propósito em oferecer soluções acessíveis e transformadoras aos cooperados e ao mercado”, afirma o diretor de Operações do Sicoob.