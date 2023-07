BB é listado em índice de ESG da Bolsa de Londres pelo 8º ano consecutivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 13:39 Compartilhe

O Banco do Brasil (BB) foi listado no FTSE4 Good Index Series pelo oitavo ano consecutivo. O índice da Bolsa de Londres avalia e classifica as empresas com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), e as classifica de acordo com as notas em determinados temas.

Neste ano, a nota geral do BB foi de 4,1, acima dos 3,6 registrados no ano passado. O banco foi avaliado em três temas: Mudanças Climáticas; Cadeia de Fornecedores, Práticas Trabalhistas, Direitos Humanos e Comunidade; e Gestão de Riscos, Governança Corporativa e Anticorrupção. No tema ambiental, tirou nota máxima, 5, numa escala que vai de zero a 5.

O índice da Bolsa de Londres é utilizado por investidores globais para identificar companhias que pratiquem valores da agenda ESG, e serve de referência para fundos de investimento sustentáveis.

“Nosso destaque no mercado nos incentiva a buscar a melhoria contínua das nossas práticas administrativas e negociais, com o objetivo de auxiliar os nossos clientes, investidores, parceiros e sociedade na transição para um portfólio cada dia mais sustentável”, diz em nota o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, José Ricardo Sasseron.

O vice de Gestão Financeira e Relações com Investidores, Geovanne Tobias, afirma que a nova listagem é um reconhecimento do mercado à decisão do banco de incorporar a sustentabilidade à estratégia corporativa. “A melhoria contínua de nossos processos, produtos e serviços com foco na sustentabilidade dos negócios têm contribuído para que o BB permaneça em posição de destaque em índices, ratings e rankings de mercado”, diz.

O BB também é listado no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) e no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, além de ser a única empresa brasileira entre as 100 consideradas mais sustentáveis do mundo neste ano pela Corporate Knights. Em outro ranking, o da Capital Finance Internacional (CFI.co), o banco foi considerado o mais sustentável da América do Sul.

