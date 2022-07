BB e Ibiuna lançam fundo espelho que busca ganhos em ciclos de política monetária

O Banco do Brasil lançou nesta terça, 19, para o público em geral um fundo espelho em parceria com a gestora Ibiuna Investimentos que captura ganhos nos ciclos de política monetária. Segundo o BB, o novo produto, denominado BB Espelho Multimercado Ibiuna Hedge STH, replica o fundo Ibiuna Hedge STH FIC FIM, que, por meio da exposição nos mercados de juros, moedas, ações ou commodities, busca capturar ganhos com os movimentos de política monetária.

O banco também destacou que o fundo da Ibiuna é o principal produto com estratégia macro global da casa. O patrimônio é de R$ 14,8 bilhões e, nos últimos 12 meses, o retorno foi de 254% do CDI.

Com o fundo espelho, o BB replica as condições do produto original, como a estratégia, a taxa de administração e a rentabilidade, mas permite que o cliente faça aplicações dentro da plataforma do banco, por meio de um valor reservado para investimento no fundo. Segundo o banco, o aporte mínimo é de R$ 1.000, menor do que se o investimento fosse feito diretamente no fundo original.

“Nossa curadoria de investimentos tem a preocupação de selecionar o que há de melhor no mercado, no sentido de disponibilizar para nossos investidores tudo o que ele precisa na combinação entre um portfólio completo e diversificado, assessoria humana especializada e as melhores soluções digitais”, destaca Eduardo Vilela, executivo da área de Captação e Investimentos do BB.

Já Janaína Klichowski, estrategista-chefe para private banking do banco, destaca a parceria antiga com a Ibiuna, já que o BB distribui outro fundo espelho (BB Espelho Ibiúna Hedge Private) para seus clientes desde 2014.