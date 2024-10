BB e Cielo lançam solução que transforma celular em maquininha de cartão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 13:50 Para compartilhar:

O Banco do Brasil, em parceria com a Cielo, anunciou nesta quinta-feira, 10, o lançamento da funcionalidade “tap on phone”, que permite receber pagamentos por aproximação diretamente em celulares. A solução, já integrada ao aplicativo do banco, está disponível em fase piloto para alguns clientes pessoa jurídica em dispositivos com sistema operacional Android.

“As soluções do tipo ‘tap on phone’ já são realidade em outros países e atraíram principalmente profissionais liberais, participantes da ‘gig economy’ e pequenos empreendedores, que são o nosso público-alvo. É a solução que faltava para nossos clientes poderem usar o celular para receber praticamente qualquer tipo de meio de pagamento”, diz o diretor de Meios de Pagamento do BB, Pedro Bramont, em nota.

A funcionalidade aceita inicialmente cartões de débito e crédito, à vista e parcelado, das principais bandeiras do País, segundo o BB. O recebimento das vendas ocorre no dia seguinte, na conta do cliente.

“Com esse lançamento, o Banco do Brasil reforça seu propósito de ser próximo e relevante no sucesso de nossos clientes PJs, principalmente os empreendedores e pequenos negócios. Proporcionar soluções inovadoras de recebimento é fundamental para a alavancagem das vendas e fidelização de clientes”, afirma o diretor de Micro e Pequenas Empresas do BB, Marcelo Henrique Gomes da Silva.