O Conselho de Administração do Banco do Brasil aprovou a distribuição de dividendos no valor de R$ 410.149.391,12, correspondentes a R$ 0,14372164692 por ação, e de R$ 1.868.239.152,74 sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), a R$ 0,65465514197 por ação, ambos relativos ao segundo trimestre de 2023.

O pagamento ocorrerá em 30 de agosto, com base na posição acionária do dia 21 do mesmo mês. As ações serão negociadas “ex” a partir de 22 de agosto.

