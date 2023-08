BB desembolsou mais de R$ 115 bi em 2023 em crédito rural; na safra 2023/24, foram R$ 40 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 8:37 Compartilhe

São Paulo, 28 – O Banco do Brasil (BB) desembolsou entre 1º de janeiro e 25 de agosto mais de R$ 115 bilhões em crédito para o agronegócio e a agricultura familiar, 12% acima dos R$ 102,5 bilhões concedidos no período correspondente do ano passado. Do total, R$ 40 bilhões foram liberados dentro da safra 2023/24, que começou em 1º de julho, valor que representa um incremento de 6% sobre o montante de crédito desembolsado entre julho e agosto do ano passado.

Segundo informações do banco, mais de 122 mil operações foram contratadas em julho e agosto, das quais 70% feitas por agricultores familiares, por meio do programa Pronaf, e médios produtores (Pronamp).

As transações abrangem agricultores de mais de 4 mil municípios em todas as regiões do País.

“O Banco do Brasil tem atuado em todas as regiões do País, com presença em 97% dos municípios brasileiros, seja em pontos próprios de atendimento, seja com correspondentes bancários, para levar recursos com a tempestividade necessária para que os produtores rurais possam garantir uma boa safra. Levamos conhecimento técnico e soluções financeiras personalizadas para toda a cadeia de produção e isso reforça nosso protagonismo histórico nos negócios no campo”, afirma em nota o diretor de Agronegócios do BB, Jayme Pinto Júnior.

O executivo destaca que o banco tem focado em operações sustentáveis. A carteira de crédito envolvendo tais transações atualmente é de cerca de R$ 321,6 bilhões, conforme o banco, um saldo 23% maior do que nos últimos 12 meses. “Atuamos com recursos próprios também para recuperação de áreas degradadas, investimentos em ampliação de estruturas de armazenagem e de ampliação de área irrigada”, complementa o diretor do BB.

O Banco do Brasil oferecerá na safra 2023/24 R$ 240 bilhões em crédito, aumento de 26% e comparação ao total de recursos do Plano Safra anterior.

