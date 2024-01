BB desembolsa R$ 195 bi em crédito rural em 2023, 8,4% mais que 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 18:01 Para compartilhar:

O Banco do Brasil desembolsou R$ 195 bilhões em 612 mil operações de crédito rural no ano passado, volume recorde e 8,4% superior ao liberado em 2022, informou o banco em nota. Do montante, R$ 22 bilhões foram para financiar a agricultura familiar.

“Os números comprovam que temos uma atuação fundamental no apoio à agricultura familiar, que exerce uma função relevante na segurança alimentar e ajuda no equilíbrio dos preços dos alimentos em todo o País”, disse a presidente do banco, Tarciana Medeiros, na nota.

De acordo com o banco, o valor desembolsado no Plano Safra 2023/24 contribuiu para a marca recorde de 2023.

Nos seis primeiros meses do Plano Safra, de julho a dezembro do ano passado, o Banco do Brasil desembolsou R$ 120 bilhões, aumento de 5,3% na comparação com igual período do ano-safra anterior.

O banco público informou ter participado de 373 feiras agropecuárias, eventos/seminários e dias de campo no ano passado, com iniciativas de capacitação e assistência técnica alcançando 12 mil produtores rurais de pequeno porte.

