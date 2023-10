BB cria consulta digital de saldo a beneficiários cartonistas do INSS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 15:10 Compartilhe

O Banco do Brasil lança nesta semana uma ferramenta de consulta digital aos extratos e aos saldos para beneficiários do INSS que recebem pagamentos via cartão-benefício. Segundo o banco, trata-se de ferramenta inédita no setor bancário.

O BB é o domicílio bancário de 5,5 milhões de beneficiários do INSS, sendo que 2,3 milhões recebem através do cartão INSS. Isto significa que não têm o benefício vinculado a uma conta corrente ou poupança. A consulta ao extrato é válida a todo esse público, ou seja, mesmo para quem não é correntista do banco.

Segundo o BB, esses beneficiários que não são vinculados a contas, os chamados cartonistas, podem acessar os dados do benefício na Plataforma Setor Público do BB, que centraliza serviços públicos financeiros e não financeiros a correntistas e não correntistas.

Antes, a consulta aos saldos e extratos só poderia ser feita com a ida do cliente até as agências físicas ou terminais de autoatendimento. No último ano, a média mensal de consultas de saldos e extratos de benefícios nos canais físicos somou 4 milhões.

Para acessar o serviço, os beneficiários usam login e senha da plataforma gov.br, do Governo Federal, sendo que são necessários os níveis de segurança prata ou ouro.

“A inclusão digital desse público é um passo importante, já que muitos enfrentam dificuldades com a distância e locomoção para chegarem até os pontos físicos de atendimento”, diz em nota o vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade do BB, José Ricardo Sasseron.

“A solução proporciona uma melhor experiência do cliente, possibilitando que todos os beneficiários do INSS, que recebem o benefício via cartão pelo Banco do Brasil, consultem seu extrato no conforto do seu lar, além de ganho de eficiência para o BB”, afirma a vice de Negócios de Varejo, Carla Nesi.

