BB confirma reestruturação da diretoria

O Banco do Brasil (BB) confirmou em comunicado reestruturação da diretoria, como antecipou a Coluna do Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O presidente Rubem Novaes indicou Walter Malieni Júnior e Mauro Ribeiro Neto ao conselho diretor cujas nomeações ainda estão sujeitas ao processo de elegibilidade e à eleição pelo Conselho de Administração.

Na reunião desta terça-feira, 10, do conselho, o BB aprovou a redução da diretoria executiva e reorganização de suas atribuições. Agora, o conselho diretor do banco passa a ser formado pelo presidente e sete vice-presidentes

Malieni, que estava na presidência da Brasilprev, volta ao banco para assumir a área de atacado, trocando com Marcio Hamilton. Já Ribeiro Neto ficaria com Corporativo. Ivandré Montiel da Silva, até então vice-presidente de agronegócios, deixa o BB para chefiar uma seguradora do banco. Antônio Gustavo Matos do Vale, vice-presidente de gestão de pessoas, suprimento e operações, também deve ocupar outro cargo em empresas do BB. Carlos Bonetti, vice-presidente de controles internos e gestão de riscos, e Carlos Hamilton, vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores, permanecem.

Ainda no comunicado, O Banco do Brasil diz que o número de diretores foi reduzido para 26, mas não informa quantas eram anteriormente.