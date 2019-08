BB confirma desligamento de 2,3 mil funcionários; impacto estimado é de R$ 260 mi

O Banco do Brasil informa que o programa voluntário de demissões contou com adesão de 2,367 mil funcionários, conforme antecipado na segunda-feira, 19, pela Coluna do Broadcast. O Programa de Adequação de Quadros (PAQ) tem impacto estimado de R$ 260 milhões em despesas com a operação de adequação e economia anual de R$ 490 milhões a partir de 2020.

O objetivo do programa era regularizar vagas e excessos em dependências e praças, segundo o BB.