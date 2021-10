BB confirma captação de US$ 750 milhões em bonds à taxa de 3,25% ao ano

O Banco do Brasil confirmou nesta quinta-feira, 30, que fez uma captação internacional no dia 13 de setembro de US$ 750 milhões em títulos de dívida sênior (bonds), com vencimento em 30 de setembro de 2026 e cupom de 3,25% ao ano, cuja liquidação financeira ocorreu hoje.

Segundo o comunicado, os recursos serão utilizados para a recompra de US$ 724,567 milhões de dívidas seniores emitidas anteriormente pelo Banco com vencimento em 2022 (cupom de 3,875% a.a.).

