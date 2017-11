BB: com cenário de juro baixo, crédito não será problema para futuro

São Paulo, 27/11 – O vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil, Tarcísio Hübner, disse que, com o cenário de juros mais baixos, crédito não será problema no futuro. “O crédito estará mais disponível e mais competitivo com os juros baixos”, afirmou no Summit Agronegócio 2017, em São Paulo.

Ele ressaltou que o financiamento externo também estará mais acessível aos produtores rurais brasileiros. “Temos a opção de funding externo e não falta recurso no mundo.”

Hübner ponderou que o crédito terá um papel importante no estímulo ao plantio em um cenário menos remunerador. “As margens são apertadas e, se o produtor não garantir a renda, teremos problemas.”

Segundo ele, um dos desafios é levar plataformas e soluções digitais para garantir uma melhor renda ao produtor.

Com relação ao seguro agrícola, o executivo do BB disse que o banco substituiu a oferta de seguro de produção pelo seguro de faturamento, mas cobrou maior participação das seguradoras. “Para que avance, seguro de faturamento precisa ser mais oferecido pelas seguradoras”, assinalou.