BB: chamada de startups para Programa de CVC recebe 132 inscrições e tem dois finalistas

O Banco do Brasil encerrou a primeira chamada de startups de seu programa de corporate venture capital (investimento corporativo em empresas inovadoras). Em pouco mais de 20 dias, 132 startups se inscreveram, e no final, duas startups seguiram para a etapa final, para negociação e um eventual aporte.

Foram três etapas de seleção. Para a segunda, foram selecionadas 24 startups; da terceira etapa, que aconteceu no final de junho, participaram seis empresas.

As empresas finalistas participaram de uma apresentação presencial (o chamado pitch day), em que tiveram 15 minutos para apresentar suas soluções e a sinergia entre o novo negócio e as aspirações do BB. A banca contou com executivos de diversas diretorias do BB e gestores da MSW e da Vox, gestoras que atuam com o banco no programa de CVC.

De acordo com o BB, as empresas inscritas se classificaram majoritariamente como agtechs (do setor agrícola), govtechs (ligadas a serviços de governo), fintechs e provedoras de soluções de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain e web 3.0, o que atendeu às aspirações da chamada pública.

“O objetivo do Programa de Corporate Venture Capital do Banco vai muito além do financeiro, visa a geração mútua de valor, aliando a expertise, abrangência e solidez do BB com a velocidade e soluções inovadoras das startups, para impactar positivamente a vida de nossos clientes”, diz a vice-presidente de Tecnologia do BB, Marisa Reghini.

O programa do BB já investiu em cinco startups, através de um dos dois fundos que formam o programa, o BB Ventures e o BB Impacto ASG. Yours Bank, Bitfy, Aprova Digital, Pagaleve e Payfy receberam aportes do programa.

