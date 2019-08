BB: Caixa avalia possível venda de ações do banco detidas por FI-FGTS

O Banco do Brasil informa que recebeu pedido da Caixa Econômica Federal por meio de ofício, para cooperar com estudos que a administradora do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) está fazendo para possível venda das ações do banco de titularidade do fundo.

A Caixa formou sindicato de assessores financeiros e legais para avaliar as alternativas, entre as quais uma oferta pública secundária de ações (follow on).

A venda das ações do BB detidas pelo FI-FGTS já era esperada pelo mercado. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou recentemente que estão previstas “outras 15” operações, considerando ativos financeiros e de empresas não financeiras, os quais o banco não deseja manter. A meta da instituição para o ano era levantar R$ 15 bilhões. No primeiro semestre, já foram R$ 10 bilhões.

(Colaborou Aline Bronzati)