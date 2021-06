BB: BC dá aval à incorporação da Bescval pelo banco

O Banco do Brasil recebeu na última terça-feira, 1º, o aval do Banco Central para a incorporação da Bescval, uma antiga corretora do grupo sediada em Santa Catarina. A extinção e a incorporação da empresa à estrutura do banco foram aprovadas pelos acionistas em março.

Seguindo o protocolo de avaliação, o BB vai entregar uma ação ON de sua própria emissão para cada 90.994,324415154 ações da Bescval, detidas por acionistas minoritários da corretora.

A Bescval faz a gestão apenas dos próprios recursos, e não conta com quadro próprio de pessoal, espaço físico, recursos materiais ou tecnológicos. O BB é dono de 99,62% das ações da corretora, que também não possui operações comerciais.

