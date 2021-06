BB assina acordo com banco dos Brics para destinar até R$1,5 bi ao agronegócio

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco do Brasil assinou nesta segunda-feira um acordo com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), como é chamado o banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), para captar recursos no exterior visando liberar montantes para investimentos na agricultura brasileira.

“Vamos assinar uma parceria com o NDB… para recursos de longo prazo que podem chegar a até 1,5 bilhão de reais, para a construção de silos e armazéns, irrigação e energia renovável”, disse o presidente do BB, Fausto Ribeiro, durante cerimônia sobre a atuação do banco no Plano Safra.

“Vamos trazer mais dinheiro para o Plano Safra oferecendo condições atrativas para que os produtores possam ampliar a armazenagem… o que traz mais competitividade para o agronegócio”, declarou.

(Por Roberto Samora)

