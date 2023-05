BB Asset e Blackrock lançam 1º fundo de investimento conjunto para pessoa física no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 13:58 Compartilhe

A maior gestora do Brasil e a maior do mundo lançaram o primeiro fundo conjunto para pessoas físicas no País. O lançamento da BB Asset e da Blackrock reforça uma parceria entre as duas empresas, que já ofereciam juntas uma solução, mas que era dedicada apenas para investidores institucionais, como fundos de pensão.

A nova estratégia que entra agora na prateleira para investidores qualificados e também institucionais é o BB MM BRL BlackRock Multi-Asset ESG. É um multimercado global com proteção cambial que aplica em títulos de renda variável, renda fixa e ativos alternativos no exterior seguindo princípios do investimento ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês).

O fundo segue uma política de não investir em setores que violam os objetivos globais da ONU, segundo comunicado das gestoras.

A solução entra na prateleira da BB Asset em dois formatos. Um é um Fundo de Investimento (FI) para investidores institucionais (Fundações) e Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que é a previdência complementar de entes públicos, como prefeituras. O outro é um fundo de investimento em cotas (FIC) que é destinado a investidores qualificados Pessoa Física, Jurídica e também pode ser acessado por institucionais e RPPSs.

A taxa de administração do FIC é 0,60% e o prazo de resgate é D+6. A aplicação inicial é R$ 0,01. No caso do FI, a taxa de administração é 0,20% e a aplicação inicial é R$ 1 milhão. O prazo de resgate também é D+6.

Liderando o ranking das gestoras de recursos no Brasil, a BB Asset tem atualmente mais de R$ 1,4 trilhão. Segundo os dados mais recentes, a Blackrock tinha US$ 9,09 trilhões em ativos sob administração no fim de março

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias