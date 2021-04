BB afirma que não há aprovação formal sobre operação envolvendo a Elo

Em resposta a questionamento feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco do Brasil também se posicionou sobre a notícia sobre a aquisição da marca Elo pela própria bandeira de cartões, por R$ 400 milhões, dada pela Coluna do Broadcast. Mais cedo, o Bradesco também divulgou posicionamento sobre o tema.

No comunicado, a instituição afirma que “não há aprovação formal no âmbito da governança das companhias sobre o tema” e que avalia constantemente suas participações no segmento de meios de pagamento para identificar oportunidades e alternativas. Segundo o banco, “estão sendo realizados estudos, ainda não conclusivos, sobre a abertura de capital da Elo Serviços”.

Sobre sua participação acionária indireta na Elo Serviços, o banco informa que eventuais alterações “não devem constituir materialidade para o BB à luz da ICVM 358/02, art. 2º”.

