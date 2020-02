Bayern viaja para encarar Hoffenheim sem o lesionado Lewandowski

Leipzig-Bayer Leverkusen, segundo contra quinto colocado, será o duelo de maior destaque de uma 24ª rodada do Campeonato Alemão que verá o líder Bayern de Munique viajar para encarar o Hoffenheim sem o artilheiro polonês Robert Lewandowski, lesionado.

O Top-5, que briga pelas quatro vagas na próxima Liga dos Campeões, aumentou a vantagem. Sete pontos separam o Bayer Leverkusen (5º) do sexto colocado Schalke.

A vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea na terça-feira (26), na ida das oitavas da Champions, deixou uma sequela no Bayern: Lewandowski ficará longe dos gramados por quatro semanas com uma lesão no joelho, enquanto Kinglsey Coman será desfalque por alguns dias com um estiramento leve.

Os dois atacantes ficarão de fora do duelo contra o Hoffenheim, oitavo colocado e que só conseguiu somar um ponto nas últimas três rodadas.

Mas a ausência muda completamente a dinâmica de jogo do Bayern. Ninguém no elenco é capaz de criar tantas dificuldades para os adversários.

E o Bayern lembra bem da dificuldade que encontrou para superar o Hoffenheim na Copa da Alemanha, no início do mês, por 4 a 3 na Allianz Arena.

o Bayer Leverkusen, com sua nova estrela Edmond Tapsoba, um zagueiro de 21 anos vindo do Guimarães português, alcançou em pontos o quarto colocado Borussia Mönchengladbach, com 43.

Mas o Leipzig, segundo a um ponto do líder, vive grande momento contra os grandes. Em fevereiro, o time comandado por Julian Nagelsmann empataram sem gol com o Bayern, venceram por 1 a 0 o Tottenham na Champions e humilharam por 5 a 0 o Schalke na semana passada.

Os ‘xarás’ Borussia enfrentam equipe a priori mais accessíveis. O Dortmund, terceiro a quatro pontos da liderança, recebe o Freiburg (9º), enquanto o Mönchengladbach, quarto a seis do Bayern, enfranta o Augsburg (12º).

– Programação e resultados da 24ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

(16h30) Fortuna Dusseldorf – Hertha Berlim

– Sábado:

(11h30) Mainz – Paderborn

Augsburg – B. Moenchengladbach

Borussia Dortmund – Freiburg

Hoffenheim – Bayern de Munique

(14h30) Colônia – Schalke 04

– Domingo:

(09h30) 1. FC Union Berlim – Wolfsburg

(11h30) RB Leipzig – Bayer Leverkusen

(14h00) Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 49 23 15 4 4 65 26 39

2. RB Leipzig 48 23 14 6 3 61 25 36

3. Borussia Dortmund 45 23 13 6 4 65 32 33

4. B. Moenchengladbach 43 22 13 4 5 43 25 18

5. Bayer Leverkusen 43 23 13 4 6 40 29 11

6. Schalke 04 36 23 9 9 5 32 32 0

7. Wolfsburg 34 23 9 7 7 32 28 4

8. Hoffenheim 34 23 10 4 9 34 36 -2

9. Freiburg 33 23 9 6 8 31 33 -2

10. 1. FC Union Berlim 29 23 9 2 12 29 36 -7

11. Eintracht Frankfurt 28 23 8 4 11 38 37 1

12. Augsburg 27 23 7 6 10 34 47 -13

13. Colônia 26 22 8 2 12 33 42 -9

14. Hertha Berlim 26 23 7 5 11 27 43 -16

15. Mainz 22 23 7 1 15 31 52 -21

16. Fortuna Dusseldorf 20 23 5 5 13 23 46 -23

17. Werder Bremen 17 23 4 5 14 25 53 -28

18. Paderborn 16 23 4 4 15 29 50 -21

