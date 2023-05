Bayern vence Werder Bremen e consolida liderança no Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2023 - 16:29 Compartilhe

O Bayern de Munique consolidou sua liderança no Campeonato Alemão ao derrotar fora de casa o Werder Bremen por 2 a 1 neste sábado, pela 31ª rodada, e segue dependendo apenas de si para conquistar o título.

O Borussia Dortmund, que começou o dia a um ponto do time bávaro, fica agora com quatro de desvantagem, antes de enfrentar no domingo o Wolfsburg (7º), que luta por uma vaga nas competições europeias.

Em Bremen, os gols saíram no segundo tempo: Serge Gnabry (62′) e Leroy Sané (72′) colocaram o Bayern na frente e Niklas Schmidt (87′) diminuiu para os donos da casa.

Depois de ter recuperado a liderança da Bundesliga no último fim de semana, o Bayern de Munique chega à segunda vitória consecutiva e parece deixar para trás a crise vivida em abril, quando empatou com o Hoffenhein e perdeu para o Mainz, além de ter sido eliminado nas quartas de final da Champions pelo Manchester City.

Mas os últimos bons resultados devolvem a tranquilidade ao gigante da Baviera, que tenta nesta temporada seu 13º título consecutivo do Campeonato Alemão.

Mais cedo, o RB Leipzig venceu o Freiburg por 1 a 0 e subiu para a terceira posição na tabela, a três rodadas do fim.

Quando o jogo parecia caminhar para um empate em 0 a 0, o esloveno Kevin Kampl (73′) fez o gol que colocou o Leipzig um ponto à frente de Union Berlin (4º) e do próprio Freiburg (5º), que com a derrota sai da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O Union Berlin, por sua vez, foi derrotado fora de casa pelo Augsburg (13º), graças ao gol do croata Dion Drena Beljo (53′).

Freiburg e Union Berling vão protagonizar no próximo fim de semana, na 32ª rodada, um confronto direto por uma vaga na Champions na capital alemã.

Na parte de baixo da tabela, o Hoffenheim (14º) ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento ao vencer por 3 a 1 o Eintracht Frankfurt (9º).

O lanterna Hertha Berlim, que ainda tem chances de escapar da queda, derrotou por 2 a 1 o Stuttgart (16º, posição que leva ao playoff do rebaixamento).

O Bochum (17º), que tem a mesma pontuação do Stuttgart, mas leva a pior no saldo de gols, perdeu fora de casa por 2 a 0 para o Borussia Mönchengladbach (10º).

— Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Mainz – Schalke 04 2 – 3

Bayer Leverkusen – Colônia 1 – 2

– Sábado:





Hertha Berlim – Stuttgart 2 – 1

Augsburg – Union Berlin 1 – 0

B. Moenchengladbach – Bochum 2 – 0

Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 3 – 1

Freiburg – RB Leipzig 0 – 1

Werder Bremen – Bayern de Munique 1 – 2

– Domingo:

(12h30) Borussia Dortmund – Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 65 31 19 8 4 83 34 49

2. Borussia Dortmund 61 30 19 4 7 67 40 27

3. RB Leipzig 57 31 17 6 8 55 37 18





4. Union Berlin 56 31 16 8 7 44 32 12

5. Freiburg 56 31 16 8 7 46 38 8

6. Bayer Leverkusen 48 31 14 6 11 54 43 11

7. Wolfsburg 46 30 12 10 8 54 37 17

8. Mainz 45 31 12 9 10 51 46 5

9. Eintracht Frankfurt 43 31 11 10 10 51 49 2

10. B. Moenchengladbach 39 31 10 9 12 46 48 -2

11. Colônia 38 31 9 11 11 42 49 -7

12. Werder Bremen 35 31 10 5 16 49 60 -11

13. Augsburg 34 31 9 7 15 40 55 -15

14. Hoffenheim 32 31 9 5 17 42 52 -10

15. Schalke 04 30 31 7 9 15 31 59 -28

16. Stuttgart 28 31 6 10 15 39 54 -15

17. Bochum 28 31 8 4 19 33 69 -36

18. Hertha Berlim 25 31 6 7 18 37 62 -25

