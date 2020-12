Bayern vence Leverkusen com gol de Lewandowski no fim e assume liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique tirou a liderança do Bayer Leverkusen na Bundesliga ao vencer por 2 a 1 como visitante, neste sábado, no duelo de destaque da 13ª rodada, que o astro Robert Lewandowski – eleito melhor jogador do mundo – decidiu marcando duas vezes, incluindo um gol nos acréscimos.

Com 30 pontos, o Bayern foi o grande beneficiário deste sábado. Começou a rodada como segundo na tabela e agora é o primeiro, com dois pontos à frente do Bayer Leverkusen, que caiu para segundo, empatado em 28 pontos com o RB Leipzig, que decepcionou pouco antes ao empatar em 0 a 0 em casa com um time da parte de baixo da tabela, o Colônia.

O Bayern também conseguiu ampliar a vantagem para oito pontos sobre o Borussia Dortmund (4º), que na sexta-feira perdeu por 2 a 1 para o Union Berlin (5º).

No confronto entre os dois primeiros, o Bayer Leverkusen saiu na frente aos 14 minutos por meio de Patrik Shick, com um chute de pé esquerdo que entrou no ângulo.

O próprio Shick teve depois um gol anulado após revisão do VAR.

O Bayern empatou aos 43 por meio de Lewandowski, cabeceando após cruzamento de Thomas Müller.

Jamal Musiala chutou na trave aos 79 pelo Bayern, mas finalmente foi Lewandowski o herói de sua equipe, que nos acréscimos (90+1) aproveitou uma bola mal dominada por Jonathan Tah para vencer no mano a mano e placar final de 2 a 1 para os visitantes na BayArena.

Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo de 2020 na premiação ‘The Best’ da Fifa na quinta-feira, já marcou 17 gols nesta Bundesliga, se isolando ainda mais na artilharia. Ele tem agora sete a mais que o norueguês Erling Haaland (do Borussia Dortmund), que atualmente está lesionado.

“Que ano ótimo que tivemos. Espero continuar jogando assim no próximo”, disse Lewandowski à televisão Sky.

“É sempre bom marcar um gol nos últimos segundos, especialmente se servir para alcançar uma vitória importante”, comemorou.

O Bayer Leverkusen teve uma sequência de cinco vitórias consecutivas, levando em consideração todas as competições, e sofreu sua primeira derrota na liga nesta temporada.

– Leipzig decepciona –

Mais cedo o RB Leipzig decepcionou e não passou de um empate sem gols em casa com o Colônia.

Este empate interrompe uma sequência de três vitórias consecutivas, levado em conta todas as competições, o que lhe permitiu se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões e se concentrar na disputa pelo primeiro lugar.

O ponto somado neste sábado permite ao Leipzig aumentar para seis a vantagem sobre outro candidato ao título, o Borussia Dortmund (4º), que perdeu por 2 a 1 na sexta-feira para o Union Berlin (5º).

O Colônia, por sua vez, melhorou significativamente após a derrota por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen na quarta-feira.

Nos demais jogos deste sábado pelo campeonato alemão, o destaque foi o Borussia Mönchengladbach (8º) que perdeu por 2 a 1 em casa para o Hoffenheim (11º).

Lars Stindl colocou o ‘Gladbach’ na frente com um pênalti aos 34 minutos, mas o Hoffenheim virou nos últimos quinze minutos com gols do croata Andrej Kramaric (75 minutos) e do inglês Ryan Sessegnon (86).

Aos 79, foi expulso o francês Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), que corre o risco de sofrer uma punição significativa por cuspir na cara de um adversário, Stefan Posch, conforme apontou o árbitro após analisar as imagens do VAR.

Já o Eintracht Frankfurt (9º) e o Werder Bremen (12º) venceram como visitantes, contra Augsburg (10º) por 2 a 0 e Mainz (17º) por 1 a 0, respectivamente.

Na parte de baixo da classificação, o lanterna Schalke 04 segue em queda livre e voltou a perder, desta vez em casa por 1 a 0 para o Arminia Bielefeld (16º).

A demissão de Manuel Baum, com a substituição temporária por Huub Stevens, não funcionou como impulso para a equipe de Gelsenkirchen, que soma apenas 4 pontos nesta temporada e, levando em conta a temporada passada, não vence há 29 jogos consecutivos no campeonato alemão.

Faltam apenas dois para igualar o desonroso recorde do Tasmania de Berlim, time que está atualmente na quinta divisão e que na temporada 1965-1966 acumulou 31 jogos seguidos sem vencer.

— Resultados da 13ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund2 – 1

– Sábado:

Mainz – Werder Bremen 0 – 1

B. Moenchengladbach – Hoffenheim 1 – 2

Schalke 04 – Arminia Bielefeld 0 – 1

Augsburg – Eintracht Frankfurt 0 – 2

RB Leipzig – Colônia 0 – 0

Bayer Leverkusen – Bayern de Munique1 – 2

– Domingo:

(12h30) Freiburg – Hertha Berlim

(15h00) Wolfsburg – Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 30 13 9 3 1 39 19 20

2. Bayer Leverkusen 28 13 8 4 1 28 12 16

3. RB Leipzig 28 13 8 4 1 24 9 15

4. Borussia Dortmund 22 13 7 1 5 26 18 8

5. 1. FC Union Berlin 21 13 5 6 2 27 18 9

6. Wolfsburg 21 12 5 6 1 19 13 6

7. Stuttgart 18 12 4 6 2 26 19 7

8. B. Moenchengladbach 18 13 4 6 3 24 22 2

9. Eintracht Frankfurt 17 13 3 8 2 21 22 -1

10. Augsburg 16 13 4 4 5 15 19 -4

11. Hoffenheim 15 13 4 3 6 21 23 -2

12. Werder Bremen 14 13 3 5 5 16 21 -5

13. Freiburg 14 12 3 5 4 16 22 -6

14. Hertha Berlim 13 12 3 4 5 19 20 -1

15. Colônia 11 13 2 5 6 13 21 -8

16. Arminia Bielefeld 10 13 3 1 9 9 23 -14

17. Mainz 6 13 1 3 9 12 26 -14

18. Schalke 04 4 13 0 4 9 8 36 -28

