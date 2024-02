Bayern vence Leipzig com gol de Kane no fim e segue na luta pela Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/02/2024 - 18:56 Para compartilhar:

Depois de três derrotas consecutivas – duas na Bundesliga e uma na Liga dos Campeões -, o Bayern de Munique interrompeu a queda livre com uma vitória em casa por 2 a 1 com gol no fim sobre o RB Leipzig, neste sábado (24), no duelo de maior destaque da 23ª rodada.

Harry Kane foi quem manteve o Bayern na corrida pelo título, com uma dobradinha (56′ e 90’+1). Antes do gol decisivo o esloveno Benjamin Sesko havia empatado para o Leipzig (70′).

“É uma vitória muito importante. Foi uma semana difícil mas temos que mostrar força e determinação. É o que acho que fizemos hoje. Temos que mudar a tendência e o jogo de hoje pode ajudar”, declarou Kane ao passar pela zona mista.

A onze rodadas do fim da Bundesliga, o Bayern ainda está oito pontos atrás do líder Bayer Leverkusen (53 pontos contra 61), que na sexta-feira venceu o Mainz (17º) por 2 a 1, ampliando sua sequência espetacular para 33 jogos sem perder, um recorde para um clube alemão.

Nunca na história da Bundesliga um clube conseguiu superar essa distância faltando onze jogos para o final, mas o Bayern está muito mais habituado a lutar pelo topo da tabela do que o Leverkusen.

“Nunca vamos desistir. Temos que pressionar o Leverkusen, que está fazendo uma temporada incrível. Mas ainda há jogos pela frente”, avaliou Kane.

A alma de time gigante do Bayern se fez sentir neste sábado, com uma vitória complicada, trabalhada e acompanhada de uma dose de sorte.

– Tuchel e a mala –

Com a dobradinha, Kane marcou os seus 26º e 27º gols nesta Bundesliga, competição em que estreia nesta temporada depois de vir do Tottenham e em que lidera a artilharia.

Seu primeiro gol no jogo veio após uma assistência de Jamal Musiala. O astro inglês de 30 anos superou Janis Blaswich com um chute forte de pé esquerdo, com pouco ângulo.

Kane tentou insistentemente o segundo na reta final e foi recompensado aos 90+1, com passe de Eric-Maxim Choupo-Moting.

Esta vitória acalma os ânimos no Bayern, que vinha de derrotas para o Bayer Leverkusen (3-0), Lazio (1-0) e Bochum (3-2), o que também levou esta semana ao anúncio de que seu treinador Thomas Tuchel não continuará no cargo na próxima temporada.

Como se fosse um gesto simbólico, Tuchel passou parte da partida sobre uma maleta metálica no centro de sua área técnica, ora em pé, ora sentado sobre ela.

“Eu a trouxe especialmente de casa. É uma mala de alumínio, todas as minhas coisas já estão dentro”, brincou Tuchel na entrevista coletiva.

A missão do Bayern será agora confirmar esta melhoria no próximo fim de semana na visita ao Freiburg, antes do crucial jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Lazio, onde terá que reverter a situação após a derrota (1-0) sofrida em Roma.

– Tropeço do Stuttgart –

Mais cedo, o Stuttgart (3º) não conseguiu passar do empate em casa (1-1) contra o Colônia (16º).





A equipe perdeu assim uma grande oportunidade de reforçar sua posição na ‘zona da Champions’ e ficou a seis pontos do Bayern.

Depois de abrir o placar com um gol do francês Enzo Millot no início do segundo tempo (53′), o Stuttgart viu o Colônia empatar na Mercedes-Benz Arena por meio de Eric Martel, nove minutos depois (62′).

Millot desperdiçou pouco depois uma grande chance de dar a vitória aos donos da casa (68′). Depois de receber uma ótima assistência de Serhou Guirassy, o meia francês ficou sozinho na altura da marca do pênalti, mas falhou cara a cara com o goleiro do Colônia, Marvin Schwäbe.

O Stuttgart tem agora 47 pontos, sete a mais que o primeiro time fora da zona da Liga dos Campeões, o RB Leipzig (5º, 40 pontos).

No domingo, o Borussia Dortmund, quarto colocado com 41 pontos, pode ficar a três pontos do Stuttgart e do pódio. Para isso, o time aurinegro precisa vencer o duelo contra o Hoffenheim (10º).

Nos demais jogos deste sábado, o destaque foi a vitória do Borussia Mönchengladbach (11º) por 5 a 2 sobre o Bochum (13º).

As outras duas partidas do dia terminaram empatadas: 1 a 1 entre Werder Bremen (7º) e o último colocado Darmstadt (18º), e 2 a 2 entre Union Berlin (12º) e Heidenheim (9º).

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bayer Leverkusen – Mainz 2 – 1

– Sábado:

Stuttgart – Colônia 1 – 1





Werder Bremen – Darmstadt 1 – 1

Union Berlin – Heidenheim 2 – 2

B. Mönchengladbach – Bochum 5 – 2

Bayern de Munique – RB Leipzig

– Domingo:

(11h30) Eintracht Frankfurt – Wolfsburg

(13h30) Borussia Dortmund – Hoffenheim

(15h30) Augsburg – Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 61 23 19 4 0 59 16 43

2. Bayern de Munique 50 22 16 2 4 61 25 36

3. Stuttgart 47 23 15 2 6 52 29 23

4. Borussia Dortmund 41 22 11 8 3 44 27 17

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 48 28 20

6. Eintracht Frankfurt 33 22 8 9 5 34 28 6

7. Werder Bremen 30 23 8 6 9 32 35 -3

8. Freiburg 29 22 8 5 9 29 40 -11

9. Heidenheim 28 23 7 7 9 33 40 -7

10. Hoffenheim 27 22 7 6 9 38 41 -3

11. B. Mönchengladbach 25 23 6 7 10 41 45 -4

12. Union Berlin 25 23 7 4 12 23 37 -14

13. Bochum 25 23 5 10 8 28 46 -18

14. Wolfsburg 24 22 6 6 10 26 34 -8

15. Augsburg 23 22 5 8 9 31 40 -9

16. Colônia 17 23 3 8 12 16 37 -21

17. Mainz 15 23 2 9 12 18 37 -19

18. Darmstadt 13 23 2 7 14 24 52 -28

./bds/tba/bde/dr/mcd/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias