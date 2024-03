Bayern vence Lazio (3-0) e vai às quartas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/03/2024 - 19:50 Para compartilhar:

O Bayern de Munique conseguiu reverter o confronto com a Lazio e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer a equipe italiana por 3 a 0 nesta terça-feira (5), na Allianz Arena.

Após uma pressão inicial ineficaz, Harry Kane abriu o placar para os bávaros (39′) e Thomas Müller ampliou (45’+2) pouco depois, antes de o capitão da seleção inglesa fazer mais um no segundo tempo (66′).

– Kane: ‘Uma noite perfeita’ –

“Foi uma noite perfeita para nós. Tivemos uma grande exibição: todos com energia, a forma como jogamos e criamos oportunidades, ou a pressão sem bola”, comemorou Kane.

“Estamos muito felizes, com uma sensação boa. A equipe mereceu hoje e queremos aproveitar. A partir de amanhã veremos”, acrescentou Muller.

Já o atacante da Lazio, Mattia Zaccagni, lamentou a oportunidade perdida: “O futebol é uma questão de fases, poderíamos ter tomado a iniciativa, mas infelizmente não fizemos isso”.

Praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Alemão (dez pontos de desvantagem para o líder Bayer Leverkusen a dez rodadas do fim) e eliminado da Copa da Alemanha, o Bayern só tem a Champions para salvar a temporada.

O panorama é tão sombrio que o técnico Thomas Tuchel não ficará no clube até o final de seu contrato, que ia até 2025, e deixará o cargo no meio deste ano, quando termina a temporada europeia.

Mas contra a parede e precisando reverter o resultado do jogo de ida (vitória da Lazio por 1 a 0), o gigante da Baviera mostrou sua força para seguir na principal competição europeia de clubes.

Em 40 participações, o Bayer caiu apenas seis vezes antes das quartas de final e foi campeão em seis ocasiões. Agora, chega mais uma vez no ‘Top 8’ do continente.

– Bayern usa a cabeça –

Fazer um gol e o quanto antes. O plano do Bayern era evidente, mas seu domínio esmagador não alterou o placar pela falta de pontaria.

Em 25 minutos de jogo, o time acumulou dez finalizações, as mais perigosas em tentativas de Jamal Musiala (14′) e Kane (17′).

O atacante inglês, que chegou à Baviera nesta temporada para tentar finalmente conquistar seu primeiro título oficial na carreira, após dez anos no Tottenham, parecia ter feito uma aposta segura, mas os fracassos nas competições nacionais obrigam o time a ir para o tudo ou nada na Champions.

Com esta vitória sobre a Lazio, faltam cinco jogos para levantar a ‘Orelhuda’. E mais uma vez Kane abriu o caminho ao se atirar para desviar de cabeça e mandar a bola para as redes após chute de Raphael Guerreiro.

Logo antes do gol, a Lazio quase saiu na frente com o capitão Ciro Immobile, que apareceu sozinho após falha do zagueiro Matthijs de Ligt e jogou à esquerda do gol de Manuel Neuer (37′).

Mas o holandês se redimiu do erro e acertou um voleio espetacular que Müller emendou para o gol também de cabeça.





Com o placar favorável e diante de um adversário inferior (a Lazio é a nona colocada do Campeonato Italiano), o Bayern só administrou a vantagem no segundo tempo.

E Kane evitou qualquer dúvida marcando mais uma vez, aproveitando rebote do goleiro Ivan Provedel em chute de Leroy Sané. Foi seu sexto gol em oito jogos nesta Champions.

