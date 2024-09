Bayern vence Freiburg e confirma bom início no Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/09/2024 - 16:58 Para compartilhar:

O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 2 a 0 neste domingo (1º) e confirmou seu bom início no Campeonato Alemão, com duas vitórias em duas rodadas.

Depois de um gol de pênalti do atacante inglês Harry Kane aos 38 minutos, o Bayern ampliou o marcador no segundo tempo com o veterano Thomas Müller (78′), que havia saído do banco minutos antes.

Ao entrar em campo, Müller fez seu jogo de número 710 pelo time bávaro e se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Bayern, ultrapassando o ex-goleiro Sepp Maier.

“Não dou mais importância aos recordes, o mais importante é que hoje pude fazer um gol muito bonito, tecnicamente excepcional”, declarou, sorridente, o atacante de 34 anos.

Com seu gol de pênalti, assinalado após intervenção do VAR por um toque de mão do lateral Christian Günter, Kane marcou pela primeira vez no campeonato. No ano passado, ele foi o artilheiro com 36 gols.

O Freiburg poderia ter diminuído a diferença no final da partida em outra cobrança de pênalti, mas Lukas Höler mandou a bola por cima do gol de Manuel Neuer (90’+6).

Com seis pontos, o Bayern de Munique divide a ponta da tabela com RB Leipzig e Heindenheim, que no outro jogo deste domingo goleou o Augsburg por 4 a 0.

O Borussia Dortmund fecha o Top 4 com quatro pontos, depois do empate sem gols com o Werder Bremen no sábado, dia em que o Bayer Leverkusen, atual campeão e que não perdia um jogo pela Bundesliga desde maio de 2023, foi derrotado em casa pelo Leipzig por 3 a 2, de virada.

— Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Union Berlin – St Pauli 1 – 0

– Sábado:

Stuttgart – Mainz 3 – 3

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 3 – 1

Werder Bremen – Borussia Dortmund 0 – 0

Bochum – B. Mönchengladbach 0 – 2

Holstein Kiel – Wolfsburg 0 – 2

Bayer Leverkusen – RB Leipzig 2 – 3

– Domingo:

Heidenheim – Augsburg 4 – 0

Bayern de Munique – Freiburg 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Heidenheim 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 5 2 3

3. RB Leipzig 6 2 2 0 0 4 2 2

4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 2 0 2

5. Union Berlin 4 2 1 1 0 2 1 1

6. B. Mönchengladbach 3 2 1 0 1 4 3 1

. Wolfsburg 3 2 1 0 1 4 3 1

8. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 1 5 5 0

9. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 1 3 3 0

. Freiburg 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Hoffenheim 3 2 1 0 1 4 5 -1

12. Mainz 2 2 0 2 0 4 4 0

13. Werder Bremen 2 2 0 2 0 2 2 0

14. Stuttgart 1 2 0 1 1 4 6 -2

15. Augsburg 1 2 0 1 1 2 6 -4

16. Holstein Kiel 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. St Pauli 0 2 0 0 2 0 3 -3

. Bochum 0 2 0 0 2 0 3 -3

