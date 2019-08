Bayern vence com 3 gols de Lewandowski, Freiburg e Leverkusen mantêm 100%

O polonês Robert Lewandowski brilhou neste sábado ao marcar os três gols da vitória do Bayern de Munique sobre o Schalke 04 em Gelsenkirchen, na última partida do dia pela segunda rodada da Bundesliga.

Graças ao hat-trick de seu astro, o Bayern subiu provisoriamente para a 4ª posição do Campeonato Alemão com 4 pontos, depois de estrear na Bundesliga com um empate em 2 a 2 diante do Hertha Berlin.

Lewandowski abriu o placar com um gol de pênalti (20), e ampliou a contagem no segundo tempo (50, 75).

O outro grande protagonista do duelo foi o brasileiro Philippe Coutinho, contratação de peso do time da Baviera, emprestado por uma temporada pelo Barcelona, ao estrear com a camisa do ‘Rekordmeister’ na segunda etapa.

Mais cedo, o Freiburg e o Bayer Leverkusen, que nesta temporada vai disputar a Liga dos Campeões, venceram seus respectivos duelos e se juntaram ao Borussia Dortmund no topo da tabela da Bundesliga, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

O Borussia se mantém provisoriamente líder graças a seu melhor saldo de gols (+6), seguido pelo Freiburg (+5) e o Leverkusen (+3), mas o Leipzig e o Wolfsburg, os dois com três pontos, ainda poderão voltar ao pódio no domingo.

O Bayer Leverkusen, que tem no meio de campo o jovem prodígio Kai Havertz, voltou a mostrar sua força neste início de campeonato. Fora de casa venceu o Borussia Düsseldorf com três gols antes do intervalo. O inglês Lewis Baker fez um gol contra (6), e o chileno Charles Aránguiz (33) e Karim Bellarabi (39) praticamente decretaram a vitória bem antes do esperado.

O Düsseldorf diminuiu o prejuízo no segundo tempo por meio do americano Alfredo Morales (82).

Mas o Freiburg é quem está surpreendendo neste início de temporada, apesar de ter sido beneficiado por uma tabela favorável: depois de uma vitória em casa contra o Mainz (3-0) na semana passada, a equipe da região fronteiriça com a França venceu por 3 a 1 o recém promovido Paderborn com gols de Luca Waldschmidt, de pênalti (aos 21 minutos), Nils Petersen (aos 40) e do sul-coreano Changhoon Kwon no final do jogo (90).

Outro recém promovido, o Union Berlin, conseguiu o primeiro ponto de sua história na Bundesliga no estádio do Augsburg (1-1).

Na sexta-feira, o Dortmund consolidou sua primeira colocação ao vencer o Colônia por 3 a 1 fora de casa. O líder marcou os três gols nos últimos 20 minutos.

— Resultados da 2ª rodada da Bundesliga e classificação:

– Sexta-feira:

Colônia – Borussia Dortmund 1 – 3

– Sábado:

Hoffenheim – Werder Bremen 3 – 2

Mainz – B. Moenchengladbach 1 – 3

Augsburg – Union Berlin 1 – 1

Paderborn – Freiburg 1 – 3

Fortuna Dusseldorf – Bayer Leverkusen1 – 3

Schalke 04 – Bayern de Munique 0 – 3

– Domingo (horário de Brasília):

(10h30) RB Leipzig – Eintracht Frankfurt

(13h00) Hertha Berlim – Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Freiburg 6 2 2 0 0 6 1 5

3. Bayer Leverkusen 6 2 2 0 0 6 3 3

4. Bayern de Munique 4 2 1 1 0 5 2 3

5. B. Moenchengladbach 4 2 1 1 0 3 1 2

6. RB Leipzig 3 1 1 0 0 4 0 4

7. Wolfsburg 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Eintracht Frankfurt 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Fortuna Dusseldorf 3 2 1 0 1 4 4 0

10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Hertha Berlim 1 1 0 1 0 2 2 0

12. Schalke 04 1 2 0 1 1 0 3 -3

13. Augsburg 1 2 0 1 1 2 6 -4

14. Union Berlin 1 2 0 1 1 1 5 -4

15. Paderborn 0 2 0 0 2 3 6 -3

. Werder Bremen 0 2 0 0 2 3 6 -3

17. Colônia 0 2 0 0 2 2 5 -3

18. Mainz 0 2 0 0 2 1 6 -5

