Bayern vence Arsenal (1-0) em casa e vai às semifinais da Champions

O Bayern de Munique se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões ao vencer o Arsenal por 1 a 0 (após um empate em 2 a 2 na ida) nesta quarta-feira (17), na Allianz Arena.

Os alemães enfrentarão na próxima fase o Real Madrid ou o Manchester City, que também nesta quarta disputam a prorrogação após dois empates (1-1 na volta e 3 a 3 na ida).

Joshua Kimmich, após uma assistência de Raphaël Guerreiro, marcou o gol da vitória do time bávaro mergulhando para desviar de cabeça (63′).

Só a Champions League pode salvar a temporada do Bayern após a eliminação na Copa da Alemanha no outono europeu e o primeiro título da Bundesliga conquistado pelo Bayer Leverkusen no último fim de semana.

Desde o seu último título europeu no fim de agosto de 2020, em Lisboa, contra o PSG (1-0, gol de Kingsley Coman), o Bayern sempre caiu nas semifinais: em 2021 pelo PSG, em 2022 pelos espanhóis do Villarreal e em 2023 pelo City, que depois se sagrariam campeões.

O empate no jogo de ida em casa, no Emirates Stadium (2 a 2), facilitou um pouco as coisas para o gigante da Baviera: vencer em casa para chegar às semifinais e eliminar os ‘Gunners’ pela quinta vez depois de 2005, 2013, 2014 e 2017 (sempre nas oitavas de final), ou perder e terminar a temporada 2023/24 sem troféu, a primeira vez desde 2011/12.

O sonho de Harry Kane, que se transferiu para o Bayern no verão europeu de 2023, de conquistar títulos, de vencer a Liga dos Campeões em sua ‘casa’ em Wembley, no dia 1º de junho, superou um primeiro grande obstáculo nesta quarta-feira.

– Batalha tática –

O espetáculo do jogo de ida deu lugar no primeiro tempo nesta quarta-feira, na fria Allianz Arena (4º C no início do jogo), a um jogo muito tático entre duas equipes visivelmente com temor uma da outra.

O lado esquerdo ofensivo do Bayern de Munique foi o que mais problemas causou à defesa londrina. Noussair Mazraoui aos 23 minutos e Jamal Musiala um minuto depois foram os primeiros a aquecer as luvas do goleiro do Arsenal, David Raya.

Depois de brilhar no Emirates, Bukayo Saka teve mais dificuldade contra Raphaël Guerreiro e Mazraoui, e o perigo veio mais dos pés de Gabriel Martinelli, live na altura da marca do pênalti, mas cujo chute de pé direito foi defendido por Manuel Neuer.

Com domínio no segundo tempo, os jogadores do time de Munique foram aos poucos pressionando o gol de Raya. Leon Goretzka e Raphaël Guerreiro acertaram a trave, até que o veio de uma cabeçada de Joshua Kimmich num cruzamento perfeito de Guerreiro aos 63 minutos.

Após o gol, Thomas Tuchel colocou em campo o sul-coreano Kim Min-jae e o francês Dayot Upamecano para reforçar sua defesa e resistir aos raros ataques do time londrino sem inspiração na noite desta quarta-feira, na Baviera.

Para o jovem time comandado pelo técnico Mikel Arteta, sem experiência em grandes torneios europeus em comparação com um Bayern experiente (ausente das quartas de final apenas duas vezes nas últimas 16 temporadas), o foco passa agora e ser a Premier League.

Segundo colocado no Campeonato Inglês, com dois pontos atrás do Manchester City, o Arsenal terá seis partidas para pressionar os Citizens de Pep Guardiola e tentar arrebatar o título do campeonato que já lhes escapa há 20 anos.

