Bayern tem acordo com Upamecano para a próxima temporada, diz canal

O Bayern de Munique já está pensando na montagem do elenco para a próxima temporada, e o primeiro reforço pode ser na defesa. De acordo com a imprensa alemã, o zagueiro Dayot Upamecano, destaque do RB Leipzig, será contratado pelos bávaros.

Segundo a “Sky Sport”, o Bayern pagará a cláusula de rescisão do atleta, que custa 42 milhões de euros (R$ 280 milhões na cotação atual) para contar com o jogador. O contrato do defensor francês com o gigante da Baviera será de cinco temporadas.

Atualmente, o Bayern tem dois zagueiros que estão em reta final de contrato. David Alaba, lateral-esquerdo de origem, mas vem atuando na zaga, tem um acerto com o Real Madrid. Além do austríaco, Jérôme Boateng também encerra seu vínculo e não deve continuar na equipe.

