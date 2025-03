Bayern supera o St. Pauli, encerra jejum no Alemão e abre seis pontos de vantagem na liderança

Pressionado na ponta do Campeonato Alemão após a vitória do vice-líder, Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique encontrou dificuldades diante do St. Pauli no primeiro tempo, mas conseguiu reagir na etapa final e interromper um jejum de duas partidas na competição ao derrotar os visitantes por 3 a 2, neste domingo, na Allianz Arena.

Com o triunfo, a equipe do técnico Vincent Kompany chegou a 65 pontos e manteve a distância de seis pontos na liderança a sete rodadas do encerramento do Alemão. O St. Pauli, por sua vez, soma 25, em 15º lugar, e seca os rivais abaixo dele na tabela na briga para escapar do rebaixamento.

Diante de sua torcida e com amplo favoritismo, o Bayern tratou de ir para cima e tentou resolver o jogo logo no início. Aos 2 minutos, Goretzka cabeceou forte para o gol, mas o goleiro Vasilj estava atento e evitou o gol. A partir daí, porém, o St. Pauli mostrou coragem e passou a agredir os anfitriões – Urbig, substituto de Neuer, afastou com a ponta dos dedos um cruzamento que foi em direção ao gol, enquanto Smith carimbou o travessão em cobrança de falta.

Quando o conjunto de Hamburgo parecia mais próximo de abrir o placar, sua defesa se atrapalhou na saída de bola e Olise cruzou para Kane, livre na área, estufar a rede para o Bayern aos 16 minutos.

Apesar do gol, o Bayern esteve longe de apresentar seu melhor futebol e sentia falta dos lesionados Neuer e Upamecano no setor defensivo. Mesmo atrás no placar, o St. Pauli, destemido, retomou o controle do jogo. A insistência em busca do empate foi recompensada aos 26 minutos, quando Saliakas cruzou da direita, Dier falhou na marcação e deixou Saad livre para empurrar a bola para o gol: 1 a 1.

O empate acordou o time da casa, que partiu para o ataque. Kane voltou a marcar, mas teve o tento anulado por impedimento. Sané quase marcou, mas Van Der Heyden afastou em cima da linha, enquanto Musiala finalizou para fora sua melhor tentativa.

O Bayern voltou do intervalo com maior volume de jogo e, diferentemente do primeiro tempo, oferecia poucos espaços para o St. Pauli avançar. Logo aos 8 minutos, Olise inverteu a bola na esquerda para Sané, que, sem ser incomodado, dominou a bola no peito, invadiu a área e bateu forte no canto esquerdo de Vasilj para deixar o líder novamente em vantagem.

Desta vez, porém, o St. Pauli não conseguiu reagir como no primeiro tempo. O Bayern continuou pressionando em busca do terceiro gol e ampliou a vantagem aos 25 minutos. Kane avançou em velocidade pela direita e acionou Sané, novamente livre na esquerda, para escolher o canto e estufar a rede. Nos acréscimos, Ritzka atravessou o campo, bateu de fora da área e superou Urbig para diminuir para o time de Hamburgo, mas já era tarde para buscar o empate.

Em outras partidas da 27ª rodada do Campeonato Alemão disputadas neste sábado, o Borussia Mönchengladbach derrotou o RB Leipzig por 1 a 0, com gol de Plea, foi a 43 pontos e tomou a quinta posição do adversário em disputa direta por vaga nas competições europeias. Já o Werder Bremen atropelou o lanterna Holstein Kiel por 3 a 0 e chegou a 36 pontos, no meio da tabela. Hoffenheim e Augsburg empataram por 1 a 1, enquanto o Wolfsburg foi surpreendido em casa para o ameaçado Heidenheim por 1 a 0.