Bayern supera concorrência do ingleses e contrata Kim Min-jae, melhor zagueiro da Itália

O Bayern de Munique não para de se reforçar para voltar a brigar pelos grandes títulos da Europa. Dono de 11 títulos seguidos do Campeonato Alemão, a equipe sonha em nova taça da Liga dos Campeões e anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro sul-coreano Kim Min-jae, eleito o melhor do futebol italiano na temporada passada, com a camisa do Napoli, ganhando concorrência com times da Inglaterra.

Apelidado de ‘O Monstro’ por sua força defensiva, o defensor de 26 anos estava na mira dos milionários Newcastle e Manchester United, mas optou em defender o gigante alemão sob a promessa de brigar pelo sonhado título da Europa.

“Jogar pelo Bayern de Munique é o sonho de qualquer jogador”, afirmou Min-jae, já realizando exercícios no clube bávaro para ficar rapidamente à disposição para o técnico Thomas Tuchel. “É um novo começo para mim, apesar de ter passado por muita coisa na carreira. Acho que posso me desenvolver ainda mais no novo clube e meus objetivos são simples: jogar e vencer o máximo possível”.

Min-jae foi contratado por 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 269.5 milhões) e assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2028. Ele deve formar dupla com o holandês Matthijs de Ligt, de 23, que atualmente vem jogando ao lado de Upamecano.

Antes de Kim Min-jae, o Bayern já havia apresentado o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro e o meio-campista Konrad Laimer. O clube bávaro também tem conversas avançadas com o atacante inglês Harry Kane, do Newcastle.

