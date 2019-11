Bayern sofre diante do Eintracht sua maior goleada (5-1) na Bundesliga desde 2009

O Bayern de Munique sofreu um duro golpe fora de casa para o Eintracht Frankfurt, ao ser goleado por 5 a 1, sua pior derrota na Bundesliga desde 2009, que o faz cair na tabela, onde o Borussia Mönchengladbach escapa como líder.

Este último, que havia começado a 10ª rodada com um ponto de vantagem sobre o time da Baviera, amplia sua margem para quatro pontos após vencer por 2 a 1 no estádio do Bayer Leverkusen.

Mas o massacre sofrido pelo Bayern, que caiu para quarto, ofuscou quase todos os outros jogos, inclusive a impressionante goleada de 8 a 0 do RB Leipzig sobre o Mainz.

O Leipzig subiu para terceiro, se mantendo a quatro pontos da liderança, enquanto que o novo segundo colocado é o Borussia Dortmund, que venceu o Wolfsburg por 3 a 0 e segue a três pontos do Mönchengladbach.

O Bayern de Munique não sofria uma derrota tão dura no campeonato alemão desde os 5-1 que o próprio Wolfsburg impôs na temporada 2008-2009.

O sérvio Filip Kostic (aos 25 minutos), o suíço Djibril Sow (33), o argentino David Abraham (49), o austríaco Martin Hinteregger (61) e o português Gonçalo Paciência (85) fizeram os gols do Eintracht, sexto colocado agora a apenas um ponto de seu adver´sario deste sábado.

Quem marcou para o Bayern foi o artilheiro Robert Lewandowski (37), diminuindo para 2 a 1 antes do segundo tempo que seria catastrófico.

A goleada fragiliza a situação do técnico croata Niko Kovac, que já havia recebido críticas nas últimas semanas.

Seu pior momento havia sido após a derrota de 2 a 1 em casa para o Hoffenheim no início do mês, seguida do empate em 2 a 2 fora de casa com o Augsburg.

A partir daí, o Bayern conseguiu emendar três vitórias, contra o Olympiakos (3-2) na Liga dos Campeões, o Union Berlin (2-1) na Bundesliga e o Bochum (2-1), time da segunda divisão, pela Copa da Alemanha, mas em todos os casos com uma vantagem mínima e sem convencer imprensa e torcida.

A péssima impressão deixada na Commerzbank Arena traz de volta a sensação de crise no clube mais vencedor da Alemanha, antes de uma semana importante, na qual vai receber o Olympiakos pela Champions e, principalmente o Borussia Dortmund no ‘Klassiker’ da Bundesliga.

—

Programação e resultados da 10ª rodada do Campeonato Alemão

– Sexta-feira:

Hoffenheim – Paderborn 3 – 0

– Sábado (horário de Brasília):

Borussia Dortmund – Wolfsburg 3 – 0

Bayer Leverkusen – B. Moenchengladbach1 – 2

Eintracht Frankfurt – Bayern de Munique5 – 1

Werder Bremen – Freiburg 2 – 2

RB Leipzig – Mainz 8 – 0

(14h30) Union Berlin – Hertha Berlim

– Domingo (horário de Brasília):

(11h30) Fortuna Dusseldorf – Colônia

(14h00) Augsburg – Schalke 04

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. B. Moenchengladbach 22 10 7 1 2 21 10 11

2. Borussia Dortmund 19 10 5 4 1 23 11 12

3. RB Leipzig 18 10 5 3 2 25 10 15

4. Bayern de Munique 18 10 5 3 2 25 16 9

5. Freiburg 18 10 5 3 2 19 12 7

6. Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 3 21 15 6

7. Wolfsburg 17 10 4 5 1 11 8 3

8. Hoffenheim 17 10 5 2 3 14 13 1

9. Schalke 04 15 9 4 3 2 14 9 5

10. Bayer Leverkusen 15 10 4 3 3 15 15 0

11. Hertha Berlim 11 9 3 2 4 15 16 -1

12. Werder Bremen 11 10 2 5 3 17 21 -4

13. Mainz 9 10 3 0 7 10 27 -17

14. Fortuna Dusseldorf 7 9 2 1 6 10 16 -6

15. Union Berlin 7 9 2 1 6 9 15 -6

16. Colônia 7 9 2 1 6 9 19 -10

17. Augsburg 7 9 1 4 4 10 21 -11

18. Paderborn 4 10 1 1 8 11 25 -14

./bds/bur-cpb/dr/pm