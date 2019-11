Bayern renasce e goleia Borussia Dortmund; Leipzig vence Hertha Berlim

O Bayern de Munique, que segue buscando um treinador após a demissão de Niko Kovac há uma semana, goleou o Borussia Dortmund por 4 a 0 e assumiu a terceira colocação, empatado em pontos com o Leipzig (2º), que derrotou o Hertha Berlim (12º) por 4 a 2 fora de casa.

Diferente do que tem ocorrido nos últimos anos, o duelo entre os dois gigantes do futebol alemão não era pela liderança da Bundesliga, mas tanto Bayern quanto Borussia Dortmund (5º), muito irregulares neste inicio de temporada, buscavam os três pontos para ganhar posições na tabela.

O duelo na Allianz Arena foi dominado pelo Bayern que se mostrou muito superior. O polonês Robert Lewansowski (17 e 76), Serge Gnabry (47) e Mats Hummels (79, contra) foram os autores dos gols do time da Baviera.

Com estes dois gols, Lewandowski, que marcou em todas as rodadas da Bundesliga, alcançou assim os 16 em 11 jogos disputados.

É a terceira temporada consecutiva em que o Borussia Dortmund deixa a Allianz Arena humilhado, depois de perder por 6 a 0 há duas temporadas e 5 a 0 em abril.

“Eles foram claramente superiores. Foram melhores no controle da bola, no ritmo, tecnicamente, nos passes, na movimentação… Não jogamos bem, é uma decepção”, admitiu o técnico do Dortmund, o suíço Lucien Favre.

Já Hansi Klick se mostrou encantado com sua equipe. “Fizeram um trabalho fantástico, tomando a iniciativa desde o primeiro minuto. A equipe sabia que tinha suas obrigações e esteve à altura”.

O técnico interino voltou a mostrar que confia na velha guarda alemã, deixando de novo de fora os ‘virtuosos’ Thiago Alcântara e Coutinho e a aposta deu certo outra vez, depois de estrear com uma vitória 2 a 0 na Champions diante do Olympiacos.

O Bayern não se pareceu em nada com a equipe que perdeu de 5 a 1 para o Eintracht há uma semana, uma derrota que acabou custando o cargo de Kovac.

O time da Baviera abriu o caminho para a vitória com o primeiro gol de Lewandowski, que cabeceou para o fundo das redes após um cruzamento do francês Benjamin Pavard (17).

O Borussia Dortmund não reagiu e após o intervalo, Gnabry ampliou desviando um cruzamento da esquerda de Thomas Müller em um contra-ataque (47).

O espanhol Paco Alcácer quase diminuiu na primeira chance clara do time visitante (69), mas Lewandowski fechou a goleada após outro grande passe de Müller (76).

– Leipzig vence Hertha –

Mais cedo, um impressionante RB Leipzig venceu o Hertha Berlim por 4 a 2 neste sábado fora de casa e assumiu provisoriamente a segunda posição da tabela da Bundesliga.

O Leipzig marcou 20 gols em seus últimos quatro jogos (três da Bundesliga e um da Champions) e ficou a um ponto do líder Borussia Moenchengladbach, que vai jogar no domingo contra o Werder Bremen (13º).

No Estádio Olímpico de Berlim, coincidindo com o 30º aniversário da queda do Muro, a equipe dirigida pelo jovem Julian Nagelsmann começou perdendo, ao sofrer um gol de Maximilian Mittelstadt pouco depois da meia hora de jogo.

Mas o Leipzig reagiu rapidamente e virou com gols de Timo Werner de pênalti (38) e de Marcel Sabitzer, após receber um passe de calcanhar do dinamarquês Yussuf Poulsen (45+1).

Na reta final, Kevin Kampl (87) e novamente Werner (90+1) decretaram a vitória para os visitantes, embora os berlinenses ainda tenham marcado por meio de Davie Selke (90+2) fechando o placar.

Antes da partida foi montada uma réplica do Muro de Berlim para celebrar sua queda.

Em outros jogos deste sábado, o Augsburg (15º) e o Union Berlin (11º) venceram fora de casa duas equipes que estão na zona de rebaixamento: 1 a 0 sobre o Paderborn (18º e último) e 3 a 2 em cima do Mainz (16º).

O Schalke (6º) teve sua ascensão interrompida ao não passar do empate em casa com o Fortuna de Düsseldorf (14º), que ganhou um ponto graças ao hat-trick do veterano Rouwen Hennings.

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Colônia – Hoffenheim 1 – 2

– Sábado:

Hertha Berlim – RB Leipzig 2 – 4

Schalke 04 – Fortuna Dusseldorf 3 – 3

Paderborn – Augsburg 0 – 1

Mainz – Union Berlin 2 – 3

Bayern de Munique – Borussia Dortmund 4 – 0

– Domingo:

(10h30) B. Moenchengladbach – Werder Bremen

(12h30) Wolfsburg – Bayer Leverkusen

(15h00) Freiburg – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. B. Moenchengladbach 22 10 7 1 2 21 10 11

2. RB Leipzig 21 11 6 3 2 29 12 17

3. Bayern de Munique 21 11 6 3 2 29 16 13

4. Hoffenheim 20 11 6 2 3 16 14 2

5. Borussia Dortmund 19 11 5 4 2 23 15 8

6. Schalke 04 19 11 5 4 2 20 14 6

7. Freiburg 18 10 5 3 2 19 12 7

8. Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 3 21 15 6

9. Wolfsburg 17 10 4 5 1 11 8 3

10. Bayer Leverkusen 15 10 4 3 3 15 15 0

11. Union Berlin 13 11 4 1 6 13 17 -4

12. Hertha Berlim 11 11 3 2 6 17 21 -4

. Werder Bremen 11 10 2 5 3 17 21 -4

14. Fortuna Dusseldorf 11 11 3 2 6 15 19 -4

15. Augsburg 10 11 2 4 5 13 24 -11

16. Mainz 9 11 3 0 8 12 30 -18

17. Colônia 7 11 2 1 8 10 23 -13

18. Paderborn 4 11 1 1 9 11 26 -15

