Bayern recupera vantagem sobre o Eintracht na liderança da Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2024 - 14:28 Para compartilhar:

O Bayern de Munique venceu o Heidenheim por 4 a 2 neste sábado (7) e recuperou a vantagem de seis pontos na liderança da Bundesliga sobre o Eintracht Frankfurt (2º), que não passou de um empate em 2 a 2 com o Augsburg.

Com esta décima vitória em 13 rodadas, o time bávaro soma 33 pontos, contra 27 do Eintracht. Por sua vez, o Bayer Leverkusen (3º), atual campeão, chegou aos 26 pontos com a vitória por 2 a 1 sobre o St. Pauli.

Debaixo de chuva no início da partida na Allianz Arena, o zagueiro francês Dayot Upamecano abriu o placar para o Bayern aos 18 minutos, mas o Heidenheim empatou depois do intervalo com Mathias Honsak (50′).

Pouco depois, Jamal Musiala deu novamente a vantagem aos bávaros (56′), que depois ampliaram com Leon Goretzka (84′).

Niklas Dorsch deu emoção na reta final ao descontar para o Heidenheim (85′), mas Musiala fez mais um para dar números finais à partida (90’+1).

Musiala e Goretzka começaram no banco e entraram em campo pouco antes de marcarem.

O Bayern, que continua invicto na Bundesliga (dez vitórias e três empates), vinha de dois jogos sem vencer: empate com o Dortmund e a eliminação nas oitavas de final da Copa da Alemanha diante do Leverkusen, que parece ter recuperado o bom desempenho que o levou ao título na temporada passada.

Contra o St.Pauli (15º), o jogo foi mais tranquilo do que o placar apertado pode indicar, já que o ‘Werkself’ vencia por 2 a 0 aos 21 minutos, com gols de Florian Wirtz e Jonathan Tah, e só foi vazado na reta final (84′), com um gol contra de Morgan Guilavogui.

A vitória, além de deixar o Leverkusen a um ponto do Eintracht, dá motivação à equipe para o jogo da próxima terça-feira contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões.

Outro time que disputa a Champions, o RB Leipzig (4º) interrompeu a série negativa das últimas semanas vencendo o Kiel por 2 a 0, depois de quatro jogos seguidos sem vencer na Bundelisga (um empate e três derrotas).

No último jogo deste sábado, o Borussia Dortmund (5º) visitará o Borussia Mönchengladbach (11º).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Stuttgart – Union Berlin 3 – 2

– Sábado:

Bayer Leverkusen – St Pauli 2 – 1

Bayern de Munique – Heidenheim 4 – 2

Eintracht Frankfurt – Augsburg 2 – 2

Bochum – Werder Bremen 0 – 1

Holstein Kiel – RB Leipzig 0 – 2

(14h30) B. Mönchengladbach – Borussia Dortmund

– Domingo:

(11h30) Wolfsburg – Mainz

(13h30) Hoffenheim – Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 33 13 10 3 0 41 10 31

2. Eintracht Frankfurt 27 13 8 3 2 33 18 15

3. Bayer Leverkusen 26 13 7 5 1 30 20 10

4. RB Leipzig 24 13 7 3 3 21 14 7

5. Borussia Dortmund 20 12 6 2 4 23 19 4

6. Stuttgart 20 13 5 5 3 26 23 3

7. Freiburg 20 12 6 2 4 16 16 0

8. Mainz 19 12 5 4 3 20 14 6

9. Werder Bremen 19 13 5 4 4 20 24 -4

10. Wolfsburg 18 12 5 3 4 25 19 6

11. B. Mönchengladbach 17 12 5 2 5 18 17 1

12. Union Berlin 16 13 4 4 5 12 14 -2

13. Augsburg 16 13 4 4 5 16 25 -9

14. Hoffenheim 12 12 3 3 6 17 24 -7

15. St Pauli 11 13 3 2 8 11 17 -6

16. Heidenheim 10 13 3 1 9 17 28 -11

17. Holstein Kiel 5 13 1 2 10 13 33 -20

18. Bochum 2 13 0 2 11 10 34 -24

tba/iga/mcd/cb