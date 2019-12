Bayern reage com goleada (6-1) sobre Werder; Leipzig assume liderança provisória

Depois de ter perdido seus dois jogos anteriores na Bundesliga, o Bayern de Munique reagiu no campeonato alemão neste sábado, com uma goleada de 6 a 1 sobre o Werder Bremen, em partida da 15ª rodada em que o destaque foi o brasileiro Philippe Coutinho com um ‘hat trick’.

O gigante da Baviera, que começou o dia em sétimo lugar e que agora é o quarto, ficou provisoriamente a quatro pontos do líder, o Borussia Mönchengladbach, que joga no domingo com o Wolfsburg (9º) fora de casa.

O Werder (15º) chegou a abrir o placar no Allianz Arena com um gol de Milot Rashica aos 24 minutos, mas nos últimos instantes do primeiro tempo o Bayern empatou com gols quase seguidos de Coutinho (45) e do polonês Robert Lewandowski (45+4).

Os dois repetiram em seguida marcando na mesma ordem no meio do segundo tempo. Philippe Coutinho, aos 63, e Lewandowski, aos 72, deixaram a vitória encaminhada.

Thomas Müller (75) e novamente Coutinho (78) fecharam a goleada com a qual o Bayern confirmou sua recuperação.

O campeão alemão havia perdido em casa para o Bayer Leverkusen e no último fim de semana para o líder Mönchengladbach.

Na quarta-feira venceu o Tottenham por 3 a 1 em Munique em uma partida da Liga dos Campeões em que os alemães não tinham nada em disputa por já estarem classificados desde o mês passado para as oitavas de final.

A vitória deste sábado traz um fôlego para o treinador Hansi Flick, que era o assistente de Niko Kovac até o croata ser demitido no início de novembro. Flick assumiu o cargo de forma interina e depois foi confirmado até o Natal.

Outra equipe que reagiu com contundência foi o Borussia Dortmund, depois de um mês de novembro ruim.

O time amarelo, agora terceiro na classificação com dois pontos a mais que o Bayern e a dois do Mönchengladbach, venceu o Mainz por 4 a 0, com gols de Marco Reus (32), do inglês Jadon Sancho (66), do belga Thorgan Hazard (69) e de Nico Schulz (84).

– RB Leipzig lidera –

Na última partida do dia, o RB Leipzig assumiu a liderança provisoriamente e colocou pressão no Borussia Mönchengladbach, a quem supera em dois pontos após vencer o Fortuna Dusseldorf (16º) por 2 a 0 fora de casa.

Patrik Schick abriu o placar logo aos 2 minutos e Timo Werner (58 de pênalti) e Nordi Mukiele (75) ampliaram para a equipe da antiga Alemanha Oriental, que vive um bom momento depois de se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões como líder de seu grupo.

Na artilharia, Werner soma agora 16 gols, mas sua distãncia em relação ao líder, Lewandowski, aumentou já que o polonês marcou duas vezes e tem 18.

Entre os times da parte de cima da tabela, o Freiburg (6º) decepcionou ao perder fora de casa por 1 a 0 para o Hertha Berlim (13º) com um gol do meia tcheco Vladimír Darida (53).

O Colônia (17º), com um gol do colombiano Jhon Córdoba e outro do belga Sebastiaan Bornauw, venceu por 2 a 0 o Bayer Leverkusen (7º) que terminou com nove jogadores em campo e cedeu a lanterna ao Paderborn (18º), que empatou em 1 a 1 com o Union Berlin (10º).

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Hoffenheim – Augsburg 2 – 4

– Sábado:

Hertha Berlim – Freiburg 1 – 0

Mainz – Borussia Dortmund 0 – 4

Colônia – Bayer Leverkusen 2 – 0

Bayern de Munique – Werder Bremen 6 – 1

Paderborn – Union Berlin 1 – 1

Fortuna Dusseldorf – RB Leipzig 0 – 3

– Domingo (horário de Brasília):

(11h30) Wolfsburg – B. Moenchengladbach

(14h00) Schalke 04 – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 33 15 10 3 2 42 16 26

2. B. Moenchengladbach 31 14 10 1 3 30 16 14

3. Borussia Dortmund 29 15 8 5 2 37 19 18

4. Bayern de Munique 27 15 8 3 4 41 21 20

5. Schalke 04 25 14 7 4 3 25 18 7

6. Freiburg 25 15 7 4 4 24 18 6

7. Bayer Leverkusen 25 15 7 4 4 22 20 2

8. Hoffenheim 21 15 6 3 6 21 27 -6

9. Wolfsburg 20 14 5 5 4 15 14 1

10. Union Berlin 20 15 6 2 7 19 20 -1

11. Augsburg 20 15 5 5 5 24 28 -4

12. Eintracht Frankfurt 18 14 5 3 6 24 22 2

13. Hertha Berlim 15 15 4 3 8 21 29 -8

14. Mainz 15 15 5 0 10 20 38 -18

15. Werder Bremen 14 15 3 5 7 23 35 -12

16. Fortuna Dusseldorf 12 15 3 3 9 16 32 -16

17. Colônia 11 15 3 2 10 14 30 -16

18. Paderborn 9 15 2 3 10 18 33 -15

./bds/bur-cpb/dr/gh/aam