Bayern perde para o Kiel (2ª divisão) nos pênaltis e é eliminado da Copa da Alemanha

O atual campeão Bayern de Munique foi surpreendido e eliminado nos pênaltis nesta quarta-feira, nas oitavas de final da Copa da Alemanha, pelo Holstein Kiel, time da segunda divisão (2-2, 6 a 5 nos pênaltis).

O Bayern marcou por meio de Serge Gnabry (14) e Leroy Sané (47) mas o Kiel respondeu duas vezes com Fin Bartels (37º) e Hauke Wahl nos acréscimos (90+5).

Nenhuma equipe marcou durante os 30 minutos de prorrogação. Na disputa de pênaltis, o espanhol Marc Roca perdeu a sexta cobrança para os bávaros e Fin Bartels cobrou e deu a heroica vitória ao seu time.

“Pode parecer bobo dizer isso, depois de uma derrota na Copa da Alemanha para um azarão como o Kiel, mas a sorte não estava do nosso lado hoje. Certamente não é a melhor fase do FC Bayern neste momento (…) A eliminação foi cruel, temos que digerir isso primeiro”, disse Thomas Müller, após a partida

O Bayern não poderá mais repetir a grande façanha do final do ano passado, quando terminou em grande estilo, com uma tríplice coroa, ao vencer a Liga dos Campeões da Europa, a Bundesliga e a Copa da Alemanha.

Porém, ainda pode conquistar três títulos no primeiro semestre de 2021, já que está na briga por uma nova Bundesliga, está classificado para a segunda fase da Liga dos Campeões e em fevereiro disputará o Mundial de Clubes, no Catar.

A última derrota do Bayern na Copa da Alemanha para uma equipe de divisão inferior havia sido na temporada de 2000-2001, quando foi eliminado também nos pênaltis pelo FC Magdeburg, então na quarta divisão.

Esta eliminação na DFB Pokal acontece cinco dias depois de uma derrota do Bayern no campeonato alemão, fora de casa para o Borussia Mönchengladbch, por 3 a 2, o que confirma uma crise do ‘Rekordmeister’ neste início de 2021.

cpb/fbx/dr/mcd/aam

