Bayern perde outra e Borussia se isola na liderança

Em plena crise de resultados, o Bayern de Munique foi derrotado por 3 a 0 pelo Borussia Moenchengladbach, enquanto o Borussia Dortmund venceu o Augsburg por 4 a 3 e se isolou na liderança do Campeonato Alemão, neste sábado.

O Bayern chegou à 7ª rodada da Bundesliga vindo de um empate e uma derrota nas últimas duas rodadas da competição e outro empate na Liga dos Campeões, nesta semana.

E os nervos pareceram mexer com os jogadores bávaros, que não conseguiram lidar com o jogo de velocidade do Gladbach e viram o adversário abrir 2 a 0 em menos de 20 minutos de jogo, gols do francês Alassane Plea (10) e de Lars Stindl (16).

Diante de um adversário sem capacidade de reação, o Gladbach selou a vitória com Patrick Hermann, a dois minutos para o apito final.

Com esta derrota, o Bayern caiu para a 5ª colocação na tabela com 13 pontos, 4 a menos que o líder Borussia Dortmund, que mais cedo venceu por 4 a 3 o Augsburg (9º) graças aos três gols do espanhol Paco Alcácer, que começou a partida no banco.

O Dortmund tem três pontos a mais que o ‘xará’ Borussia Mochengaldbach (2º), o Werder Bremen (3º), que na sexta venceu o Wolfsburg (8º) por 2 a 0, e o Hertha Berlim (4º), que neste sábado teve que se contentar com um empate sem gol com o Mainz (7º).

— Programação e resultados da 7ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Werder Bremen – Wolfsburg 2 – 0

– Sábado:

Hannover – Stuttgart 3 – 1

Mainz – Hertha Berlim 0 – 0

Fortuna Dusseldorf – Schalke 04 0 – 2

Borussia Dortmund – Augsburg 4 – 3

Bayern de Munique – B. Moenchengladbach0 – 3

– Domingo:

(08h30) Freiburg – Bayer Leverkusen

(10h30) Hoffenheim – Eintracht Frankfurt

(13h00) RB Leipzig – Nuremberg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 17 7 5 2 0 23 8 15

2. B. Moenchengladbach 14 7 4 2 1 15 9 6

3. Werder Bremen 14 7 4 2 1 13 8 5

4. Hertha Berlim 14 7 4 2 1 12 7 5

5. Bayern de Munique 13 7 4 1 2 12 8 4

6. RB Leipzig 11 6 3 2 1 10 9 1

7. Mainz 9 7 2 3 2 4 4 0

8. Wolfsburg 9 7 2 3 2 10 11 -1

9. Augsburg 8 7 2 2 3 14 13 1

10. Nuremberg 8 6 2 2 2 7 10 -3

11. Eintracht Frankfurt 7 6 2 1 3 10 10 0

. Hoffenheim 7 6 2 1 3 10 10 0

13. Freiburg 7 6 2 1 3 9 13 -4

14. Schalke 04 6 7 2 0 5 5 9 -4

15. Bayer Leverkusen 6 6 2 0 4 7 13 -6

16. Hannover 5 7 1 2 4 8 14 -6

17. Fortuna Dusseldorf 5 7 1 2 4 5 11 -6

18. Stuttgart 5 7 1 2 4 6 13 -7

bds/mcd/am