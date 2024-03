Bayern perde em casa para Dortmund e vê Leverkussen disparar no Campeonato Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/03/2024 - 16:46 Para compartilhar:

O Bayern de Munique recebeu o Borussia Dortmund pela 27ª rodada do Campeonato Alemão e foi derrotado por 2 a 0, com gols de Adeyemi e Ryerson num jogo digno da grandeza do clássico. Com a derrota, os bávaros permitiram que o líder Bayer Leverkusen, que venceu o Hoffenheim na rodada, abrisse 13 pontos de vantagem na ponta da tabela. Agora, os bávaros seguem na segunda colocação, com 60 pontos, enquanto o Dortmund ultrapassou o RB Leipzig na tabela e assumiu a quarta posição, com 53 pontos.

Auxiliado pela torcida em casa, o Bayern começou pressionando o adversário, que mal passava do meio-campo, mas o time amarelo conseguiu resistir à blitz e aos poucos foi equilibrando as ações até que, num contra-ataque de toques precisos e rápidos aos 9 minutos, Adeyemi recebeu bela enfiada e abriu o placar para o Borussia Dortmund com um chute cruzado forte, que o goleiro Ulreich não conseguiu segurar: 1 a 0.

Na sequência, o Bayern se atirou ao ataque em busca do empate e seguiu comandando as ações no meio, mas sem efetividade, enquanto o Dortmund segurava o ímpeto dos bávaros e emendava boas trocas de bola para levar bastante perigo à meta de Ulreich. O jogo ficou elétrico, com boas jogadas de ambas as equipes, mas o Borussia não levava sustos e o time de Munique tentava por todos os lados e buscava um esforçado Harry Kane, que não teve folga na marcação.

No segundo tempo, o Bayern continuou pressionando o Borussia em busca do gol de empate. Todavia, aos 37 do segundo tempo, o Dortmund chegou ao segundo gol: depois de uma bela troca de passes, desde a defesa com a bola de pé em pé, o time amarelo foi chegando pela esquerda e Ryerson recebeu de Haller para finalizar firme dentro da área.

O Bayern não se entregou e chegou a descontar o placar com Kane, de cabeça, mas o VAR mostrou que o artilheiro do campeonato estava impedido na conclusão e a partida terminou mesmo 2 a 0 para os visitantes. O Borussia estava entalado com o Bayern, que defendia uma invencibilidade de 11 partidas contra o rival. A última vitória do Borussia foi em agosto de 2019, um 2 a 0 em casa que valeu o título da Supercopa da Alemanha.

Na próxima rodada o Bayern enfrentará o Heidenheim fora de casa, enquanto o Borussia recebe o Stuttgart em Dortmund.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias